El proyecto de un diputado nacional mendocino para frenar el "gasto descontrolado"

Lisandro Nieri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) en representación de Mendoza presentó un proyecto de ley con el objetivo de "modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para que deje de financiar el déficit del Sector Público y que dicho organismo no esté sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo", según indica la iniciativa. Esto quiere decir el gobierno de turno tampoco podrá condicionar, restringir o delegar medidas de la entidad financiera sin autorización expresa del Congreso de la Nación.

“El Banco Central de la República Argentina debe tener como objetivo primordial preservar la estabilidad de precios. Adicionalmente, se debe prohibir que el Banco financie al Tesoro, así como limitar la tenencia de títulos públicos en su activo. Para ello, son vitales las modificaciones propuestas a la Carta Orgánica”, explicó el exministro de Hacienda y Gobierno de la provincia de Mendoza.

Entre las modificaciones a la Carta Orgánica de la entidad financiera, Nieri impulsa la prohibición de los tres tipos de financiamientos con los que cuenta el BCRA para asistir al Sector Público, ya que, según indica el documento firmado por el exministro de Hacienda de Mendoza, "tienen efecto en la cantidad de dinero de la economía. Al existir un déficit del Sector Público, este se financia mediante Adelantos Transitorios y Transferencia de Utilidades que el BCRA no tiene genuinamente en sus activos y tiene que emitir y también se financia mediante la emisión de Letras Intransferibles, es decir que al refinanciar la deuda externa cambiando el acreedor, agentes externos por el BCRA, este último también tiene que emitir para comprar los dólares necesarios para recomponer sus Reservas".

“Con este proyecto queremos terminar con la incapacidad casi total que tiene el Banco Central para defender el valor de la moneda. Esta situación ha generado niveles de inflación insostenibles y, paralelamente, con la disminución de las reservas, una inestabilidad y debilidad extrema ante la más mínima crisis de confianza”, asegura Nieri, quien se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Y agrega: “Este accionar del Banco Central tiene su origen en leyes elevadas por el Poder Ejecutivo Nacional que poco a poco van abriendo las compuertas de financiamiento al Tesoro y que se fundamentan en teorías que le restan importancia a la emisión de dinero como causante principal de la inflación y que no permite salir del estancamiento y falta de oportunidades generalizada, que deja a millones de argentinos sin posibilidades de salir de la pobreza extrema”.

No vamos a ganarle a la inflación mientras el BCRA siga financiando el gasto descontrolado. Desde 2011 a la fecha se han emitido USD 200.000 millones. Hay que cortar de raíz con la maquinita que genera una incapacidad casi plena del BCRA para defender el valor de la moneda. pic.twitter.com/sO9qN1LlU6 — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) July 17, 2022

“Considerar que mantener este nivel de gasto público o incluso aumentarlo, aunque los ingresos no alcancen para cubrirlos, provocan déficit del Sector Público. Esto es lo que pasa cuando se trata de estimular la demanda vía subsidios, justificando este accionar en las reales necesidades de los ciudadanos”, remarcó Nieri y explicó que “en muchos casos esas intenciones son sinceras y piensan, equivocadamente, que están favoreciendo a los beneficiarios de dichas “prebendas” y, en otros, están fundados en meras especulaciones políticas para ganar la “próxima elección” cueste lo que cueste”.

“El problema radica en que si faltan recursos se genera déficit y, ante la imposibilidad en el cortísimo plazo de generar dichos recursos de manera genuina, vía aumento de impuestos o aumento de deuda, los mismos se generan con impresión de billetes del BCRA, a sabiendas o no, de que este aumento de la oferta monetaria genera inflación”, subrayó el diputado por Mendoza y ejemplificó: “El plan “platita” en las elecciones generales del año pasado. Habría que preguntarles a los beneficiarios que cobraron $10.000 si prefieren esa “dádiva” o enfrentar en estos meses una inflación más racional de alrededor de 1% en vez de 6%”.

Nieri apunta contra el Banco Central de la República Argentina.

“Argentina viene enfrentando largos períodos de estancamiento y alta inflación, lo que atenta contra el crecimiento de la economía, provocando un nivel de pobreza estructural cada vez mayor, que ha llegado a niveles alarmantes. Es por esto que es imperioso detener el crecimiento sostenido y generalizado de precios y por ello queremos acotar la causante común en todas las teorías existentes. Es decir que la estabilidad de la moneda, procurando una inflación baja y estable, implica establecer condiciones a mediano y largo plazo, lo cual es fundamental para garantizar el crecimiento y generar un círculo virtuoso en la economía”, explicó el diputado radical.

“Hoy no disponemos dólares para importar, con el peligro que significa esto para el sector productivo en general y la generación de puestos de trabajo en particular. Esto es consecuencia del pago de la Deuda con Reservas del BCRA que, desde el 2006 a la fecha, acumula nada más y nada menos que casi de 74.000 millones de dólares. Esto no sucedería si esa cantidad estuviera en las arcas del BCRA. O alguien imagina una corrida contra el peso con ese nivel de reservas? Hoy pagamos las consecuencias de la pérdida de reservas del BCRA del “Programa de Desendeudamiento Argentino”

La iniciativa de Lisandro Nieri fue acompañada por sus pares: Aguirre Manuel, Arjol Martín, Ascárate Lidia, Buryaile Ricardo, Cacace Alejandro, Carasso Marcos, Carbajal Fernando, Cobos Julio, Coli Marcela, De Marchi Omar, Ferraro Maximiliano, Frigerio Rogelio, Galimberti Pedro, García de Luca Sebastián, García Ximena, Laciar Susana, Latorre Jimena, Lena Gabriela, Lombardi Hernán, Martín Juan, Milman Gerardo, Polini Juan Carlos, Quetglas Fabio, Roberto Sánchez, Salvador Sebastián, Tavela Danya, Torello Pablo, Verasay Pamela y Zapata Carlos.