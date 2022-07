Los nuevos modelos que analiza OSEP para aumentar su presupuesto

La complicada situación financiera que atraviesa la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza ha estado en la agenda pública y de la política provincial en el último tiempo. El titular del organismo, Carlos Funes, participó este viernes en el lanzamiento de la doble portada de MDZ y se refirió a la situación que vive la obra social y advirtió que se están analizando alternativas para incrementar el presupuesto.

“La realidad de la obra social no escapa a la realidad de cualquier sistema que financia salud en la provincia y en el país. Esta obra social tiene la responsabilidad de darle el servicio de salud al 20% de la población de Mendoza, por los 400.000 afiliados y afiliadas de toda la provincia”, expresó el director general de OSEP.

No obstante, resaltó que quienes aportan económicamente a la obra social son 159.000 personas, ya que el resto es el grupo familiar. En este sentido sostuvo que si se compara con otros sistemas que financian salud el ingreso mensual per cápita es mucho menor. “Con los márgenes de lo que ingresa de aportes y contribuciones se hace realmente muy difícil por los costos del sistema sanitario, tanto para los medicamentos de alta complejidad como para el resto de las cosas. La brecha de lo que ingresa y lo que hay que gastar ya no alcanza”, indicó.

Funes hizo hincapié en que “el problema es financiar el sistema y cada vez se hace más difícil y lo están sufriendo incluso las prepagas, con un ingreso mensual per cápita mucho mayor”.

El funcionario remarcó que esta situación ha llevado a que tenga reuniones periódicas con el Ejecutivo provincial para analizar cómo hacer frente al costo que queda por financiar hasta terminar el año.

En esta línea, advirtió que se está estudiando una reconversión del sistema de la obra social para mitigar las complicaciones financieras.

“Estamos pensando en modelos para aumentar y nutrir ese presupuesto que se arma de aportes y contribuciones. La alternativa es bajar servicios y la verdad que no lo quiere hacer ni el gobernador ni lo quiero hacer yo”, planteó el titular de la obras social.

Remarcó que se está analizando potenciar OSEP para generar nuevas unidades de negocio vinculadas. “Hoy tiene algunas chicas que de alguna manera generan recursos, una de esas es salud ocupacional. La idea es implementar otras con similares características que permitan nutrir el presupuesto de la obra social”, señaló.

Debido a que OSEP es un ente autárquico del Gobierno provincial, cualquiera de los cambios que se impulsen en su funcionamiento y organización deberían encararse a través de un proyecto de ley.

Por otra parte, Funes reconoció que en el mes de mayo hubo un problema en el suministro de medicamentos oncológicos pero resaltó que la situación ya se está normalizando. “Tenemos 3.600 pacientes que están bajo un plan especial oncológico. Es menos del 1% de los 400.000 afiliados pero con un altísimo costo comprar esa medicación. Tuvimos un inconveniente en mayo y ya está solucionado. Si a alguno de esos afiliados o afiliadas no les ha llegado la medicación son muy pocos, ya que se vuelve a generar la cadena para que no les falte”.