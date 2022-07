La tajante respuesta del PJ ante una súplica de Rodolfo Suarez

El gobernador Rodolfo Suarez expresó públicamente este martes su preocupación por la crítica situación económica que atraviesa el país y su impacto financiero en Mendoza. Advirtió que le “implorará” a la oposición que autorice el mecanismo de “roll over”, para que la Provincia puede administrar los vencimientos de deuda que tiene este año. Desde el peronismo le respondieron al mandatario provincial sosteniendo que el diálogo debe ser permanente y que este pedido contradice el discurso oficialista.

Suarez reconoció que el Gobierno provincial está “abriendo el paraguas” con la emisión de Títulos Públicos de deuda por un total de $3.900 millones que se oficializó ayer. “Es una previsión ante escenarios que a prima facie no son beneficiosos para nadie. Queremos que la obra pública no pare y que los empleados públicos cobren su sueldo. Queremos hacer el esfuerzo para que tengan el mejor salario por prestar los mejores servicios”, manifestó este martes durante una entrevista en Radio Nihuil.

En la misma línea, el gobernador aseguró que le implorará a la oposición para que autorice el “roll over”. Este mecanismo financiero permite al Ejecutivo reestructurar deuda y desde la gestión de Alfredo Cornejo viene generando una controversia con el Partido Justicialista (PJ) en la Legislatura, ya que la fuerza opositora se niega a avalar esta herramienta en las votaciones de los presupuestos provinciales.

“Lo que necesitamos los mendocinos, y se lo voy a implorar a la oposición, es la herramienta del ‘roll over’. No puede ser que en Mendoza no podamos rollear deuda, que no podamos sacarnos deuda en dólares para tenerla en pesos. No podemos hacerlo porque la oposición no dio esa herramienta. Vamos a insistir en la Legislatura con que nos den el ‘roll over’, porque si no, todo se dificulta mucho más para los mendocinos”, expresó.

Sin embargo, desde el peronismo mendocino desestimaron el ruego de Suarez y criticaron la falta de diálogo del oficialismo. A su vez, resaltaron que las declaraciones del mandatario marcan una contradicción con el discurso de orden de las cuentas públicas provinciales.

El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo, manifestó que “más que implorar el gobernador Suarez se tiene que poner a trabajar. Tenemos un gobernador que trabaja muy poco y que cuando se ven problemas se desespera. El diálogo no se implora, se ejercita”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en que desde el Ejecutivo se ha prohibido la visita de ministros del gabinete provincial a la Legislatura para que sean interpelados por los legisladores. Recordó que desde ambas cámaras legislativas se ha pedido la citación del ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, para dar explicaciones sobre el “caso Bonarrico”; y del ministro de Seguridad, Raúl Levrino, para que sea indagado sobre hechos de inseguridad.

“La generación del diálogo debe ser permanente, no cuando el agua llega al cuello”, subrayó el dirigente kirchnerista de la provincia.

Por otro lado, el senador sostuvo que “el gobernador implora el roll over públicamente porque Mendoza está en una situación crítica y se contradice con el discurso de orden que presenta permanentemente”.

“El gobernador tendrá que explicar, si Mendoza está ordenada como él dice, por qué implora tomar deuda para sostener lo mínimo, porque tenemos el nivel de obra pública más bajo de los últimos años, los salarios más bajos del país, los niveles de pobreza, indigencia y desocupación más altos del país. El gobernador se contradice”, apuntó Ilardo.