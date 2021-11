Rodolfo Suarez impuso su mayoría y ya tiene presupuesto para el 2022

Este martes el oficialismo le dio sanción definitiva a las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto, por lo que el gobernador Rodolfo Suarez ya cuenta con pauta de gasto para el 2022. La aprobación se dio con el voto por la negativa de la oposición y el resultado final fue 21 votos a favor y 15 en contra en las tres leyes.

A lo largo de la sesión, que se extendió por casi cuatro horas, oficialistas y opositores se trenzaron en una extensa discusión acerca de la situación en la que se encuentran la provincia y el país. Sobre todo, en el marco electoral en el que se terminó dando el tratamiento de la ley de leyes.

Al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados el oficialismo no contó con el apoyo opositor por lo que no se aprobó el pedido de rollover para renegociar las condiciones de pago de los vencimientos de deuda.

Durante el debate se colaron discursos de campaña y acusaciones cruzadas de todo tipo. "Este presupuesto 2022 es una gran mentira. Reflejo de quienes lo escribieron", disparó el senador del Frente de Todos, Marcelo Rubio.

"Escuchar al Peronismo mendocino hablar de falta de presupuesto en políticas de género en Mendoza, da risa. Hay que avisarles que en Nación están sub ejecutando alevosamente el presupuesto. Ni hablar que cuando (des)gobernaron la provincia", retrucó el senador de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli.

Finalmente, se dio sanción definitiva al Presupuesto General de la provincia para el año 2022, que contempla recursos corrientes por un total de $330.364 millones y egresos corrientes por un total de $321.082 millones. De esta manera, el Gobierno provincial no podrá refinanciar deuda, considerando que no fue aprobado el pedido de roll over.