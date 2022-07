La advertencia que lanzó Rodolfo Suarez sobre el futuro del país

La situación económica es crítica y en el gobierno de Mendoza admiten su preocupación. Esta mañana el gobernador Rodolfo Suarez brindó una entrevista a Radio Nihuil y reconoció que nadie en Argentina sabe lo que va a pasar y esto ha llevado a sus funcionarios a ir "abriendo el paraguas" para estar preparados para lo peor. Además, se refirió al anuncio de Alberto Fernández el día de ayer, cuando presentó una obra que lleva años en ejecución.

"Lo vi al presidente muy enojado, ofuscado. Golpeando la mesa. El presidente comete un error en su presentación porque el nuevo túnel va a agilizar el tránsito en el túnel que ya existe", admitió sobre el episodio que se vivió ayer cuando el máximo mandatario dio a entender que los camiones dejarán de cruzar "serpenteando" la cordillera gracias a la construcción de un túnel.

"Cuando uno va a hacer una conferencia de prensa no debe improvisar. Al presidente también le pasó con el tema del Atuel y Portezuelo del Viento, que se equivocó de río. Es un anuncio como si fuese una gran obra, pero ya está en marcha", criticó. "Es lo mismo que pasó con la Variante Palmira que se presentó como nueva, pero se estaba haciendo desde el gobierno anterior. Era una obra avanzada. No hay una obra nueva que se haya anunciado", agregó.

Pero más allá de ese detalle puntual, Suarez admitió su preocupación sobre lo que ocurrirá en el país en el corto plazo y dio detalles del plan de contingencias que tienen para evitar la paralización de la obra pública en Mendoza.

"Nadie en Argentina sabe lo que va a pasar. Adonde va a terminar este proceso de descalabro político y falta de confianza en el gobierno y en nuestra moneda, que es lo peor que le puede pasar al país", reconoció y en medio de esa incertidumbre desplegó la estrategia para evitar coletazos en el desarrollo de la obra pública.

Por un lado, aseguró que la decisión que se conoció ayer de colocar títulos de deuda por 3900 millones de pesos es una forma de abrir el paraguas para contar con fondos para refinanciar deuda, mejorar salarios de los estatales y mantener el ritmo de la obra pública. "Estamos abriendo el paraguas y es conveniente colocar esas letras por $3.900 millones. Una previsión ante escenarios que a prima facie no son beneficiosos para nadie. Queremos que la obra pública no pare y que los estatales cobren su sueldo. Que cobren el mejor salario por sus servicios", sostuvo.

Pero además de ello, Mendoza cuenta con un plus del cual podrá disponer en un momento en el que escasean los fondos públicos: el dinero de Portezuelo del Viento. "Nosotros preguntamos permanentemente por el laudo. Ahora a fines de agosto vence el último plazo que tiene el presidente para laudar según las normativas del Coirco. Inmediatamente si no ocurre antes de esa fecha pediremos un pronto despacho porque no laudando nos está haciendo un daño porque tenemos el dinero inmovilizado. Si va a laudar como dijo en La Pampa pidiendo nuevos estudios de impacto ambiental, que lo diga rápido", esgrimió.

La urgencia es contar con esos 1023 millones de dólares que el gobierno nacional le adeuda a Mendoza y utilizar el dinero para realizar obras que impacten en la capacidad productiva de Mendoza. "Nosotros ya estamos pensando y hemos planificado arrancar con un plan de obras que tiene que ver con la producción en la provincia de Mendoza. Hay que ser muy responsables. Anoche tuvimos una reunión con funcionarios para ver qué hacer con ese dinero. Hacer plazas no genera crecimiento. El camino es el agua, la energía y la capacidad para exportar", subrayó.

Por último, volvió a insistir con la reforma constitucional y dijo que es un paso necesario para bajar el costo de la política. En este sentido pidió que el peronismo acompañe el proyecto que apunta a eliminar una de las cámaras legislativas y las elecciones de medio término, entre otras medidas.

"Nosotros tenemos que hacer muchas reformas pero lo que primero tenemos que hacer es bajar el costo de la política. Manifestar empatía con la gente. No tiene sentido la cantidad de legisladores, diputados y senadores que tenemos y que representan lo mismo. Creo que es absurdo votar cada dos años. Hay que imponer que nadie pueda gastar más de lo que tiene para que no vengan gobiernos que nombren 15 mil empleados públicos. Lo que antes hay que ajustar es la política. Espero que la oposición acompañe", finalizó.