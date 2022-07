Las resoluciones que pueden llegar luego de la Feria Judicial

El último día hábil previo al inicio de la feria judicial, el expresidente Mauricio Macri fue noticia ya que la Cámara Federal revocó su procesamiento en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan y lo sobreseyó junto al resto de los imputados, asegurando que no existió delito. Seguramente tras la feria de invierno la querella apelará la decisión.

Por otra parte, el 1 de agosto darán inicio los alegatos de la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por lo que se conoce como el redireccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa insignia del empresario Lázaro Báez, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusada como jefa de una asociación ilícita. Se descarta que pedirá penas.

Recordemos que en la última audiencia de juicio la Unidad de información financiera solicitó la absolución de todos, al sostener que “sería irresponsable avanzar en una acusación”, ya que no se cuenta con el grado de certeza para afirmar que hubo sobreprecios. Al descartar que haya habido fraude también manifestó que la asociación ilícita tampoco puede configurarse. Se espera que antes de fin de año el TOF dicte un veredicto.

En tanto, la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que confirme su sobreseimiento en la causa unificada conocida como “Hotesur-Los Sauces”; mientras que la Fiscalía solicitó que se revoque el sobreseimiento y que se ordene el juicio oral para todos los acusados. Es decir que los magistrados deberán resolver si confirman u ordenan avanzar hacia el juicio oral.

No es la única causa que se debe resolver en Casación y tiene como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner puesto que en el mes de septiembre se convocó a la audiencia de partes previo a resolver si confirman o revocan los sobreseimientos dictados por el TOF 8.

El 7 de octubre de 2021 el Tribunal Oral Federal 8 resolvió sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado “por cuanto los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito, y dejó sentado que el presente proceso no afectaba el buen nombre y honor del que hubieran gozado las personas antes mencionadas, lo cual resultaba extensivo al excanciller Héctor Marcos Timerman, sin costas”. Esto fue apelado por las querellas y el fiscal. En el caso del recurso de la fiscalía, su par ante Casación no sostuvo el recurso por lo que solo quedó la encabezada por Jorge Knoblovits por DAIA como la de Luis Czyzewski y Mario Averbuch por Familiares de victimas.

Con este panorama nuevamente como ocurrió cuando comenzó el año judicial, tanto el expresidente Macri como la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner serán los protagonistas.

Otros procesos por presuntos actos de corrupción

Ante el Tribunal Oral Federal 7 continuará con declaraciones testimoniales el juicio oral que se le sigue al senador Oscar Parrilli, a Katya Daura, extitular de Casa de Moneda, a Javier Grosman, exdirector de la Unidad Ejecutora Bicentenario, entre otros, por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta al haberse pagado un adelanto de $800.000 por libros de “La década Ganada” que nunca se imprimieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2013.

En el mismo juicio se debate un proceso seguido contra Katya Daura por el presunto uso de cerca de 8 millones de pesos de la Casa de Moneda para comprar un sistema de seguimiento satelital de sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de su casa de la localidad bonaerense de Pilar.

Ante el mismo Tribunal integrando por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero y también con testimoniales, seguirá el juicio por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe del ejército César Milani por la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en la localidad bonaerense de San Isidro.

Ruta del dinero k

Mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner seguirá siendo investigada por el juez Sebastián Casanello tras desistir de su apelación se aguarda que la Cámara Federal de Casación que otorgó audiencias durante el mes de junio, resuelva si confirma o revoca las condenas de 24 imputados entre los que se encuentran el empresario Lázaro Báez y sus 4 hijos, entre otros. Recordemos que hace poco sufrió un revés por parte de la justicia cuando le rechazaron el cese de la prisión preventiva.

Fiesta de Olivos

El primer semestre terminó con la causa por la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, donde se violaron las normas sanitarias por el covid 19, a punto de cerrarse con acuerdos económicos. Entre Yañez y su pareja, el presidente Alberto Fernández ofrecieron 3 millones de pesos que fueron homologados por el juez Mirabelli. Antes de la feria hubo otros ofrecimientos y una vez que se homologuen se estará en condiciones de sobreseer a los imputados, sobre todo luego que la Cámara Federal de San Martín rechazara el recurso presentado por los papás de la fallecida Solange Musse.

Causas que involucran a menores

El 9 de agosto el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 dará a conocer los fundamentos del fallo que condenó a 22 años de prisión a Carlos Savanz, el hombre que secuestró, retuvo, ocultó y abusó sexualmente de la niña M de siete años durante tres días, en marzo de 2021.

Por su parte, la Justicia Federal continúa con la tarea de llegar a la verdad sobre lo que ocurrió el 14 de junio de 2021 cuando la pequeña Guadalupe Lucero, de cinco años, desapareció de la puerta de la casa de su tía en el barrio 544 viviendas de San Luis.

A finales de junio, el grupo de fiscales integrado por Leonel Gómez Barbella y Alejandra Mangano viajaron a la provincia de San Luis para colaborar con el fiscal Christian Rachid. Allí, se realizó la reconstrucción de los hechos, se acortaron los plazos de ventana de 30 minutos a 13 y se enviaron a peritar teléfonos. En base a ello, elaborarán un informe integral sobre los momentos cercanos a la desaparición de la niña. La medida permitirá adoptar nuevas diligencias para esclarecer el hecho. Por otra parte se descartó la hipótesis del hombre que dijo ser el asesino de la menor, tarea que implicó mayor trabajo por parte de los investigadores.

Otro debate que dará inicio el próximo 15 de septiembre, ante el Tribunal Criminal y Correccional 18, será el que se le sigue a Irineo Garzón por abusar sexualmente de una joven venezolana en enero del año pasado, cuando la joven comenzaba su primer día de trabajo en un local del barrio de Balvanera. El abusador la drogó para cometer el ilícito por el cual será juzgado.

Fuera de nuestro territorio, en Brasil, se reanudará en septiembre el juicio contra Juan Darthés por presunto abuso sexual a la actriz Thelma Fardin cuando era menor de edad, durante una gira de la tira Patito Feo. Está previsto que el actor declare el 20 de octubre.

Consejo de la magistratura

Mientras continúa la auditoría en el área de declaraciones juradas, para determinar qué ocurrió aquel fin de semana largo de junio, y la justicia también avanza con la investigación. El órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces seguirá avanzando con los concursos y en la búsqueda de consensos para lograr ternas a fin de elevarlas al ejecutivo para completar las vacantes que hoy tiene el poder judicial. El viernes previo al inicio de la Feria, se aprobaron ternas para ocupar cargos en un juzgado federal de Puerto Iguazú, la Cámara Federal de Tucumán y un TOF de Santiago del Estero.