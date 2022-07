Cornejo sentenció a Cristina Fernández de Kirchner y analizó al kirchnerismo como oposición del Gobierno

El exgobernador de Mendoza y actual senador nacional, Alfredo Cornejo, analizó la situación que atraviesa el Gobierno nacional. Habló sobre Cristina Fernández y Silvina Batakis. Indicó que la vicepresidenta no quiere ser parte de la "fallida gestión" de Alberto Fernández.

"A los gobiernos kirchneristas hay que evaluarlos por lo que hacen, no por lo que dicen. Decir que hay que equilibrar gastos e ingresos y que hay que unificar las cuentas para lograrlo suena correcto y responsable", dijo Cornejo en declaraciones con Net Tv.

"Se hará una segmentación de tarifas correctas por el lado del consumo y no por los ingresos, algo ridículo. El kirchnerismo no está preparado para hacer una organización macroeconómica racional de los recursos. Políticamente se ve a Batakis sin apoyo, sus líderes no están sintonizando con su discurso", agregó el radical respecto a la nueva ministra de Economía.

Luego opinó: "Cristina tiene doble vara para analizar hechos y personas y un doble discurso de hechos y relatos. La supongo asustada por una hiper que haga estallar por los aires su proyecto de poder. Cristina quiere jugar en el oficialismo y en la oposición a la vez. Quiere conservar sus privilegios administrando cajas con su grupo y la relación con la justicia, pero también no quiere ser vista como parte de la fallida gestión económica de Alberto Fernández. Eso es incompatible".

Y concluyó: "Ellos quieren una inflación alta porque es parte del proyecto de poder que los bolsillos del Estado estén llenos. La inflación es un impuesto en sí mismo. Administrar esa caja es un signo de poder en sí. Pero se les fue la mano y no pueden bajar la inflación porque ya afecta a su propia base electoral, que cada vez es más chica".