Tras la reunión con Cristina Kirchner, la CGT convocó una movilización “contra la inflación”

La mesa chica cegetista decidió movilizarse, por primera vez, contra el gobierno de Alberto Fernández tras reunirse este miércoles al mediodía con la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho del Senado. La marcha, convocada por los dirigentes de la central obrera, tendrá lugar el 17 de agosto y partirá desde el Obelisco y finalizará en la Plaza de los Dos Congresos. La organización correrá sólo por cuenta de la central obrera, dando a entender que no quieren incluir a los movimientos sociales ni a la izquierda.

El anuncio de la movilización se dio a conocer el jueves a la tarde, un día después de la conversación que mantuvieron los dirigentes de la central obrera con la vicepresidenta, Cristina Fernández. El encuentro se realizó en el despacho de la ex presidenta en el Congreso y asistieron los gremialistas Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Además, está reunión pareciera estar fuertemente vinculada con el encuentro que mantuvo Cristina Kirchner hace 15 días con Héctor Daer, el secretario general de la CGT.

"Fue una charla muy respetuosa", definió a Clarín uno de los participantes, en tanto que otro de los gremialistas comentó qué "hablamos de la necesidad de armonizar el ambiente político de la coalición (oficialista) y la necesidad de garantizar la estabilidad económica". Dichas afirmaciones sintetizaron el propósito que la central obrera apuesta a imprimirle a la movilización de agosto: canalizar el malestar creciente de las propias bases, aunque con el cuidado preciso de evitar herir el vínculo que mantiene con la administración de Alberto Fernández.

Además, se dieron a conocer algunos de los temas tratados en la reunión con CFK. Los referentes de la CGT plantearon la necesidad de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner encuentren “mecanismos de negociación” que eviten un mayor desgaste político del Gobierno en medio de la crisis económica. Cuando se quiso precisar en detalles sobre la misma la respuesta fue: “Lo que se habló en el despacho de Cristina queda en el despacho de Cristina”, ironizó un sindicalista.

La marcha se concretará el miércoles 17 de agosto, partiendo desde la Avenida 9 de Julio para culminar en la Plaza de los Dos Congresos, a metros de la sede del Parlamento. La intención es que la convocatoria sea una demostración de fuerza sindical con un sentido de mayor amplitud para lanzar un llamado a las fuerzas políticas y sociales a avanzar en un consenso nacional para superar la crisis.

“No se trata de estar a favor o en contra de nadie. Se trata de que hay que tener la responsabilidad suficiente para encontrar el camino de salida y que esto no se siga profundizando", explicó Héctor Daer, dirigente de la CGT.

Por otro lado, luego de un encuentro realizado en la sede de la UPCN, dirigentes de la central obrera afirmaron que “la CGT se movilizará contra la inflación y los formadores de precios, pero, en la práctica, será una medida de fuerza que apuntará al Gobierno para que corrija el rumbo económico”. En el mismo contexto, durante el encuentro realizado ayer a la tarde en la sede de UPCN, participaron todos los sectores internos, menos Pablo Moyano (Camioneros) y la Corriente Federal, de Sergio Palazzo.

En la reunión de la mesa chica cegetista, que tuvo lugar en la sede de UPCN, hubo un fuerte debate sobre las características de la marcha del 17 de agosto. Había mayor consenso en que comenzará en la Plaza de Mayo, pero se desechó esa variante y se cambió el punto de partida por el Obelisco para evitar que fuera interpretada como una protesta exclusivamente contra el Gobierno: en los hechos será así, pero los dirigentes quieren reclamar un “acuerdo político para solucionar los problemas económicos”. “Si no, será imposible bajar la inflación”, coincidieron en el encuentro.

La idea de la CGT es pedir una audiencia al Presidente y a la ministra de Economía, Silvina Batakis, pero recién luego de realizada la marcha del 17 de agosto. Como falta un mes para movilizarse, la central obrera apuesta a esperar el efecto de las nuevas medidas económicas y, además, aguarda que antes el Gobierno dicte un DNU para instrumentar medidas en favor de las obras sociales a las que se había comprometido Alberto Fernández.

Frente a este contexto, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, dio algunas declaraciones acerca de la preparación de la movilización para el 17 de agosto en Radio AM 710: "el 17 vamos a estar llevando a cabo una movilización justo el día que se conmemora la muerte del General San Martín”.

“Necesitamos encontrar una salida para nuestro país, nadie puede seguir especulando, ni en lo económico, ni político, no nos podemos hacer los distraídos. Tenemos que encontrar acuerdos políticos para terminar con la especulación”, explicó Héctor Daer acerca de los motivos que impulsan la movilización del próximo 17 de agosto.

“Todas las cosas que suceden en el gobierno complican, pero nuestro espacio político tiene que volver a tener diálogo y encontrar caminos en común. Más allá de los afectos o no que uno tenga, las responsabilidades institucionales son las que nos movilizan. El Gobierno se debe fortalecer como fuerza política, acá no hay nombres propios”, agregó Daer acerca de aquellas prácticas del Gobierno con las que la CGT ya no está de acuerdo.

“Salimos a la calle para interpelar a todos los actores políticos para encontrar un acuerdo, no salimos con un dedo acusador. Nosotros no vamos con el dedo acusador, simplemente estamos planteando que primero esta la Patria, por sobre todas las cosas. La CGT tiene autonomía absoluta, acá todo el mundo debe entender que esto no es contra nadie”, aclaró Héctor Daer a Radio AM 710.

“No podemos ignorar el proceso inflacionario, la realidad marca que tenemos que encontrar un camino en común, si no, van a haber consecuencias sociales severas. Hay una gran especulación hoy en día. Debemos ser muy cuidadosos en la manera en la cual explicamos los temas. Tenemos que establecer una puja distributiva que no permita perder salarios”, concluyó el dirigente de la CGT.

