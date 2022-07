Silvina Batakis pidió colaboración a líderes del G20 para bajar la inflación

La ministra de Economía, Silvina Batakis, convocó a los representantes del G20 a buscar soluciones ante la suba de la inflación a escala global, y reducir los impactos de la crisis económica principalmente para los países en desarrollo.



Lo hizo al participar manera virtual del primer día de reuniones de ministros y ministras de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales de ese grupo de países, según se informó hoy.



Durante su exposición, la ministra resaltó que "el panorama político y económico mundial se ha vuelto considerablemente más complejo en los últimos meses, afectando directamente la recuperación económica".



Por su parte, sostuvo que "el aumento de la inflación mundial y, en particular, de los precios de los alimentos y la energía, está incrementando no sólo la inseguridad alimentaria y energética, sino también la desigualdad mundial", algo que, según afirmó, "ocurre en un contexto de desigualdades ya crecientes heredadas de la crisis de covid-19 y de las diferencias en la capacidad de respuesta de las distintas economías".



En este sentido, remarcó la necesidad de trabajar en conjunto para reforzar el proceso de recuperación económica, y alentó a sus pares a tomar decisiones audaces para minimizar los efectos de la crisis, teniendo en cuenta que éstas tendrán impacto en los países del sur global.



Ante los representantes del G20, Batakis sostuvo que es preciso “ser cautelosos a la hora de aplicar y comunicar las políticas económicas”, y reforzó el compromiso de Argentina con el multilateralismo, al afirmar que “más que nunca en este momento, queremos promover la cooperación económica y creemos que este foro es esencial para salir fortalecidos de esta crisis”.



La titular del Palacio de Hacienda manifestó que la Argentina “está tomando medidas para reforzar la recuperación económica a medida que avanzamos hacia la convergencia fiscal”.



“En paralelo, seguimos protegiendo a los más vulnerables aplicando políticas económicas y sociales específicas”, puntualizó la ministra.



Del encuentro participó también el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales del ministerio de Economía, Ramiro Ordoqui.