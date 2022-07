El Gobierno afirma que el tema gasoil está solucionado

Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, calificó de "político" el cese de comercialización que realizan hoy las entidades patronales del agro que integran la Mesa de Enlace. Y advirtió que el reclamo por la falta de gasoil "está fuera de discusión porque ya está solucionado".



"Tenemos claro que estos paros son políticos. Son decisiones que toman las patronales de la Mesa de Enlace", dijo Cerruti en declaraciones a la radio AM530.



La funcionaria señaló que "los temas que ellos ponen en la mesa son temas como el del gasoil que efectivamente se tienen que mejorar y que ya tuvo un pico de tensión aproximadamente un mes atrás cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora en la importación, pero eso ya está solucionado".



En ese marco, Cerruti dijo que le llamó la atención "sostener un paro con un reclamo con un tema que ya está solucionado" y reiteró que "siempre estos paros son políticos porque son decisiones que toman la entidades, que no están ni bien ni mal, son decisiones políticas".



No obstante, insistió que "en este caso en particular ya están hablando de temas que están fuera de la discusión" y mencionó que "cuando estaban en discusión esos temas lo venían hablando con el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez".



"Es uno más pero esperemos que no impacte demasiado en los que trabajan todos los días", concluyó la Portavoz de la Presidencia.