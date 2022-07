Los concejales pueden trabajar y servir al pueblo

Por Adrián Caltabiano / Concejal de Alvear

Primero que nada tenemos que ser claros. Lo que no está escrito, no está legislado. Nosotros sostenemos que la naturaleza de la política es la de ser una actividad de servicio, entrega y desinterés personal además de tener que generar crecientes niveles de participación de los ciudadanos comunes en la gestión pública, ya que democracia significa gobierno del pueblo. También qué la actividad política tiene como fin implementar decisiones públicas encaminadas a asegurar el bienestar de nuestro colectivo social y por lo tanto frente a ella, los intereses personales de los políticos profesionales, tienen que comenzar a revertirse a favor de una nueva visión, ya que sostenemos que la actividad en el ámbito de los cuerpos legislativos no puede ser concebida como un medio de vida; sino como una forma de vida.

Algo similar ocurre con la juventud que tiende a participar de la militancia política, con el único fin de obtener una salida laboral, y no defendiendo ideas ni principios. Nosotros también queremos que el Concejo Deliberante sea una cajita resonancia donde estén todos los actores de la sociedad.

Es cierto que este año ya se había sesionado de noche, la primera en el inicio de sesiones con el discurso del Intendente y la segunda en la Asunción de los nuevos Ediles. La Concejal Katzer no tuvo renunciar a varios empleos, ya que trabaja para la Dirección General de Escuelas y tienen reservado el puesto.

Adrián Caltabiano, al asumir en el Concejo.

A los empleados privados se les complica. Por ejemplo un empleado de comercio si aspira a ser concejal, entra en conflicto con su empleador. Por más que la ley le reserve el puesto, el empleador se ve obligado a tomar otra persona, formarla y luego de cuatro años cuando el primero regrese, se encuentra con dos personas para un cargo que quizás no sea viable sostener.

La postura de la Concejal Katzer, de que las mujeres no pueden participar porque hace 40 años, cuando se sesionaba de noche, las mujeres se quedaban en su casa cuidando a sus hijos y ocupándose de la casa, creo que es un pensamiento incorrecto, ya que actualmente muchas mujeres trabajan también de noche, como lo hacen sus colegas maestras, profesoras, médicas, enfermeras, etcétera.

La igualdad de género no se pregona desde los discursos o creando un Ministerio para llenarlo de militantes rentados. La igualdad de género la construyen a diario millones de mujeres argentinas que trabajan, y al mismo tiempo luchan a brazo partido para lograr que el ingreso familiar alcance para llegar a fin de mes, en el medio de una inflación galopante.

Tal vez si Katzer siguiera ejerciendo como maestra, podría apreciar mejor el desastre que el gobierno del Frente de Todos ha causado en la sociedad en general, y en la educación en particular. Lamentablemente está mezclando el agua con el aceite. Yo no vengo a vivir de la política, no vengo a servirme del pueblo, vengo a servir la ciudadanía.

Esta fue una propuesta de nuestra campaña. Sé que la gente no está acostumbrada a que se cumplan estas promesas. Tal vez Katzer, y el partido al cual pertenece no están acostumbrados a cumplir con su palabra, pero yo sí.