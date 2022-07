El insólito motivo por el que un concejal pide sesionar de noche

Cuando caiga el sol y se haga de noche, el concejal por General Alvear Adrián Caltabiano (Cambia Mendoza), pretende que el Concejo Deliberante sesione para asegurar que la ciudadanía pueda participar. Sin embargo, desde el mismo Concejo le frenaron su iniciativa para que sea algo sólo algo eventual y lanzaron acusaciones sobre sus motivos."Caltabiano tiene una agencia de autos y por eso quiere que sesionemos por la noche así puede trabajar por las mañanas ahí. Las mujeres concejales de todas los bancadas nos oponemos a que sea algo fijo porque tenemos familias y nuestro trabajo es ser ediles. De hecho, en mi caso, renuncié a otros trabajos para dedicarme a esto", explicó la presidenta del bloque del Frente de Todos, Hebe Katzer.

Caltabiano pertenece a la línea interna del oficialista Cambia Mendoza, conocida como Cambia Ya, que está conformada por dirigentes que no tienen actividad política previa, muchos de ellos empresarios. “La gente no puede ocupar la banca del vecino, o enterarse de las discusiones del Concejo porque son por la mañana. En ese horario, todo el mundo trabaja. Por lo tanto, propuse a mis pares un proyecto para que se pueda sesionar de noche. Finalmente el 30 de junio me lo aprobaron”, contó entusiasmado Caltabiano a MDZ.

Desde el Concejo Deliberante desmintieron que se haya aprobado como algo fijo y de hecho, una voz del municipio aseguró que ya han sesionado dos veces este año de noche, antes del tratamiento del proyecto. "Eso ocurría hace 40 años en Alvear. Pero las mujeres no podían participar en política porque se quedaban en su casa cuidando a sus hijos y ocupándose de la casa. Hemos ganado mucho terreno en participación de las mujeres en política y es por eso que es necesario para poder garantizar nuestra participación que las sesiones sean de día, salvo, como salió aprobada la ordenanza, por alguna razón que lo haga necesaria. Nosotras somos mayoría en el Concejo y queremos trabajar con perspectiva de género", siguió Katzer.

De las 10 personas que integran el Concejo Deliberante hoy en General Alvear, 6 son mujeres. La ordenanza, de acuerdo a lo que informaron varias voces del Concejo, habilitó las sesiones de noche cuando fuera estrictamente necesarias.

Durante la campaña electoral del año pasado, Caltabiano caminó las calles de Alvear con consignas que apuntaron a cambiar los modos de hacer política. Una vez que asumió, presentó su proyecto de ordenanza para refuncionalizar el Concejo Deliberante, como prometió.

“De esta forma, permitiremos que todos los sectores sociales puedan participar de las sesiones y llegado el caso, hasta postularse para el cargo de concejal, sin necesidad de que tengan que abandonar sus trabajos o actividades habituales”, justificó su iniciativa el concejal de Cambia Ya. “Los concejales de los otros bloques entendieron de la importancia de habilitar las sesiones en un horario donde la gente pueda acompañarnos pero además, podamos hacer un verdadero presupuesto participativo sino queda sólo en consignas”, aseguró el edil que luego fue desmentido.

En su propuesta de refuncionalización incluyó que el Concejo alvearense funcione de manera itinerante, es decir que las reuniones de comisiones vayan a distintos distritos.

“Ya estamos acercándonos como Concejo a los distintos distritos y parajes. Sino la gente queda muy lejos de la política. Queremos terminar con esa disociación por eso las comisiones funcionan de ese modo. También se genera una mayor presencia y relación de los concejales con los alvearenses que no residen en ciudad, conociendo sus necesidades e inquietudes”, explicó.

Desde el Concejo aseguraron que hace mucho tiempo que van hacia distintos puntos del departamento.

La contienda electoral

El año pasado, se dio una situación insólita cuando fue la elección legislativa. Según el recuento provisorio, el concejal del Frente de Todos, Homero Di Berardino ganaba la banca y festejó ese hecho. Sin embargo, en el escrutinio definitivo que realizó la Junta Electoral por 27 votos a favor se impuso Caltabiano, quien ahora ya presenta sus primeros proyectos.

Las bancas en juego del Concejo Deliberante de Alvear quedaron tres bancas para Cambia Mendoza, una para el Frente de Todos y una para el Partido Federal. Ahora el PJ se prepara para el año próximo para poder volver a gobernar Alvear – que administra hace 8 años el radical Walter Marcolini pero por ley ya no puede reelegirse- y ya al menos tiene dos precandidatos a intendente.

En tanto Caltabiano que es contador, ganadero y comerciante asegura que sigue trabajando junto a sus compañeros de su fuerza política sobre un plan para General Alvear pero que “es temprano para hablar de candidaturas”.