"Nueva mayoría": ¿la Boleta Única alumbra la ampliación de Juntos por el Cambio?

El mensaje fue explícito y lo formuló el jefe de los diputados nacionales de Juan Schiaretti anoche en el recinto de la Cámara de Diputados. El mismo mensaje y con las mismas palabras fue emitido por Florencio Randazzo: "Estamos ante una nueva mayoría". En ese armado trabaja además la UCR de Gerardo Morales, principal adversario interno de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio, junto a sectores peronistas del PRO que se referencian en Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

Tanto el presidente del bloque Córdoba Federal de Diputados, Carlos Gutiérrez, como Randazzo, Monzó, Frigerio y la UCR votaron ayer a favor de la Boleta Única Papel. Se unieron en el recinto en una especie de ampliación de Juntos al peronismo de centro. Detrás de ese armado está Horacio Rodríguez Larreta quien resiste al eje Mauricio Macri-Patricia Bullrich, más cercano a Javier Milei. El acuerdo para votar boleta única llegó luego de una cena que ofreció Juan Manuel Urtubey, otro peronista moderado, para comensales como Schiaretti, Randazzo, Monzó y Frigerio. En esa mesa también estaba Morales, gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR.

Ayer en el recinto, Gutiérrez, embajador de Schiaretti en Diputados, propuso incluso ampliar el acuerdo programático con JxC. “¿Por qué no ponemos en discusión un programa universal para crear empleo como el Plan Primer Paso que mi compañera Natalia de la Sota presentó en esta Cámara? También podemos discutir cómo Córdoba hizo tres mil kilómetros de gasoductos troncales, en dos años y medio con una inversión de casi mil millones de dólares, con un costo de tonelada de caño que empezó en dos mil quinientos dólares y terminó en mil seiscientos. No fue fácil, pero cuando hay que tener lo que hay que tener, y cuando se tienen en claro los objetivos, las cosas se logran. Y así sucesivamente podemos seguir discutiendo todo lo que quieran discutir”.

Finalmente, Gutiérrez se refirió al consenso que llevó la iniciativa de la Boleta Única Papel al recinto: “Es posible que esta sea una mayoría circunstancial en el Congreso. También es posible que algunos no estén viendo algunas señales que anuncian un fin de ciclo; como hay otros que no están viendo que no basta pararse en la última estación del bondi creyendo que desde ahí vuelven al poder sin que medie la discusión sobre qué vamos a hacer de aquí en más con todos los temas a los que me referí y otros que están en discusión”. Y agregó: “Que sea la Boleta Única, y este acuerdo, dificultoso, como todo acuerdo, lo que marca los límites de lo que Argentina no admite más. Vaya la BUP como prenda para esa construcción que algunos minimizarán, nosotros no: hay que construir esta nueva mayoría”.

Además, el diputado de Juan Schiaretti destacó la experiencia cordobesa con la BUP desde hace 11 años y cuya implementación fue fruto de una discusión profunda. *“Pregúntenle a un cordobés si quiere volver al viejo sistema. No hay que tenerle miedo a cualquier mejora en la calidad institucional”. Florencio Randazzo completó el concepto y también hizo público el surgimiento de una nueva mayoría, por ahora, en el Congreso: “Estoy convencido de que la Boleta Única de Papel aporta un cambio importante, una modernización en el sistema electoral argentino. Lo más importante es que hemos logrado una nueva mayoría plural, diversa y respetuosa en una Argentina de la grieta que nos impide encontrar soluciones a los problemas que tenemos”.



Anticipando que esta nueva coalición parlamentaria trabajará en otros proyectos, Randazzo sostuvo: “Estoy seguro de que muchos de los que están acá, incluso algunos que hoy no nos van a acompañar, estarían dispuestos a trabajar en otras reformas que necesitamos para conseguir una Argentina más normal, sin conflictos y con soluciones. Necesitamos votar una ley de estabilidad económica, de inclusión laboral, de fomento a las exportaciones y mejorar la calidad de la educación pública, y el Parlamento tiene un lugar protagónico”.

Anoche en el cierre del debate, los diputados nacionales Graciela Camaño (Identidad bonaerense) y Monzó produjeron un momento disruptivo durante la última parte de la sesión se unieron para desplegar desde sus bancas una suerte de boleta partidaria gigante que encadenaba en sentido horizontal todas las papeletas que presentaron cada una de las agrupaciones políticas que compitieron en la ciudad bonaerense de Moreno en los comicios del año pasado. "Esto es lo que vamos a evitar", expresó la diputada del peronismo opositor, comparando de esta forma la presentación en el cuarto oscuro de las boletas partidarias con respecto a la economía de diseño y de espacio que implicaría la puesta en marcha de la boleta única de papel.



La histórica diputada nacional, que comparte bancada con Alejandro "Topo" Rodríguez y Randazzo, no oculta su alianza cada vez más sólida y aceitada con Monzó, quien junto a Margarita Stolbizer lidera un bloque de cuatro integrantes al interior de Juntos por el Cambio.

Aunque casi de manera imperceptible, el armado nacional de Horacio Rodríguez Larreta avanza hacia ese peronismo (republicano). En exclusiva, MDZ anticipó que Schiaretti, es pretendido por el jefe de Gobierno porteño como su futuro jefe de Gabinete en caso de ganar las presidenciales 2023.