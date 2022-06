Ni kirchnerismo ni macrismo: la oferta de Randazzo a la UCR que altera a Mauricio Macri

Mauricio Macri encendió todas las alarmas. La ofensiva del expresidente contra la UCR, y en especial contra la figura de Gerardo Morales, sacudió el tablero en Juntos por el Cambio. El eje Macri-Patricia Bullrich que impulsa un acercamiento con Javier Milei generó un nuevo acercamiento entre el radicalismo y el peronismo federal de Florencio Randazzo y Juan Schiaretti. El objetivo: superar la grieta entre el kirchnerismo y el macrismo de cara a las presidenciales 2023.

"Yo creo que tenemos la responsabilidad de conformar una nueva alianza y me da la impresión de que hoy Juntos por el Cambio es el PRO y que el radicalismo tiene grandes posibilidades de conformar un tercer espacio con gente como nosotros, que somos del peronismo, y con otros espacios, pero sin el PRO, por supuesto", propuso anoche el ex Ministro del Interior y Transporte de Cristina Fernández de Kirchner.

Juntos y este sector del peronismo disidente, que incluye a Randazzo, Juan Schiaretti y referentes del lavagnismo como Alejandro "Topo" Rodríguez, acaban de lograr su primer proyecto colectivo en el Congreso. Se unieron para impulsar el dictamen de boleta única en papel que se tratará esta tarde en el recinto. Randazzo tiene vínculo sin intermediarios con el gobernador de Códoba pero también con el radical Morales y hasta con macristas peronistas de centro como Rogelio Frigerio o peronistas macristas como Emilio Monzó. Aunque casi de manera imperceptible, el armado nacional de Horacio Rodríguez Larreta avanza hacia ese peronismo (republicano). En exclusiva, MDZ anticipó que Schiaretti, es pretendido por el jefe de Gobierno porteño como su futuro jefe de Gabinete en caso de ganar las presidenciales 2023.

El primer gesto tangible de este reacomodamiento interno, y ampliación de Juntos, fue la cena que el salteño Juan Manuel Urtubey ofreció en su casa de San Isidro para Schiaretti, Randazzo, Frigerio y Monzó, entre otros. De allí surgió una agenda parlamentaria que incluía la Boleta Única. Un espacio que priorizó los acuerdos programáticos a la urgencia electoral pero que se proyecta al 2023. Desde el Congreso, Randazzo hizo hincapié en el consenso logrado y enfatizó: “Es el inicio de un camino que queremos transitar con varios espacios políticos, estamos frente a un nuevo Parlamento, queremos salir de la grieta que tanto daño nos hace y tratar temas que realmente preocupan a los ciudadanos”.

"Creo que tenemos la obligación de crear un espacio que salga definitivamente de la grieta. Hay dirigente valiosos en todos los partidos, en la medida en que decidan abandonar las discusiones del pasado y la grieta", propuso anoche Randazzo en una entrevista con el programa de televisión Animales Sueltos. El ex Ministro de Cristina no descartó un acuerdo con Larreta pero lanzó su propio pronóstico sobre la interna del PRO al afirmar que "el candidato de Juntos por el Cambio va a ser Macri". "No tengo ninguna duda de que va a ser así, porque es el líder del espacio, tiene un liderazgo claro, es una figura importante y siente que tiene una posibilidad de desquite. Cuando escribió Primer tiempo, ¿Qué quiere decir con eso? Que va a haber un segundo. Y siente que tiene una posibilidad producto del fracaso de este gobierno", reflexionó.

Randazzo intenta así aprovechar la tensión interna de Juntos luego de los cruces públicos entre Macri y Morales donde el titular del Comité Nacional de la UCR le advirtió concretamente al ex presidente: "Si querés romper, mejor decirlo correctamente". Este martes en un acto donde acompañó a Patricia Bullrich en la presentación de sus equipos técnicos, Macri volvió a opinar sobre las diferencias en Juntos por el Cambio: "Si decimos que vamos a hacer un cambio en serio y en la previa nos matamos entre nosotros, ¿Quién nos va a creer? La gente no es pelotuda".