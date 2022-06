El kirchnerismo ahora va por otro funcionario de Alberto Fernández

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, aseguró que el kirchnerismo tiene detallado y armado el plan para sacar a cada uno de los "funcionarios que no funcionan", tal como dijo Cristina Fernández de Kirchner después de las PASO. Según el columnista, ya se sabe quién es el próximo en la mira sin contar al siempre señalado ministro de economía, Martín Guzmán.

La empresa Energía Argentina es la que maneja toda la energía del país y está controlada por el kirchnerismo. Ayer respondió a la carta del exministro de producción Matías Kulfas y fuera de las menciones sobre temas coyunturales que hace, se puede leer entre líneas que el kirchnerismo irá uno por uno sacando cada funcionario que no sea de su palo dentro del Gobierno nacional.

"La carta que se conoció ayer de Energía Argentina supuestamente fue redactada por Agustín Jerez -aunque no creo-, que es EL hombre de la energía del kirchnerismo, ante la salida de Darío Martínez, el secretario de energía kirchnerista que se pasó a las filas del albertismo", comenzó explicando Burgueño.

Por otro lado, el economista recordó que "Cristina Fernández de Kirchner se quejó una vez de que la planta de DOW trasladaba parte de su producción a Brasil y que el Gobierno no hacía nada para impedirlo, cosa que es estrictamente cierta. Luego, Cristina Kirchner se metió en el tema a través de la Secretaría de Energía, pasó por arriba a Kulfas y hablaron con DOW, que dio marcha atrás y decidió no trasladar su producción a Brasil".

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, es el próximo apuntado por el kirchnerismo.

A partir de esto, DOW no iba a despedir empleados pero sí a redistribuir personal en otra planta y allí "el que intervino en ese traslado de personas no fue Kulfas, sino el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que es el próximo apuntado por el kirchnerismo", sentenció.

Es que "sabiendo que Guzmán tiene por lo menos para 2 meses más, ahora los cañones del kirchnerismo irán apuntados para el lado de Moroni".

"Lo más importante de la carta, además de lo coyuntural, es que el kirchnerismo tiene todo registrado sobre cuáles son los misiles para cada 'funcionario que no funciona' dentro del Gobierno nacional. Tiene todo diseñado y redactado", insistió.

Finalmente Burgueño contó que "esta carta produjo escozor en el albertismo, fundamentalmente porque Alberto Fernández no defendió a Kulfas, siendo que no se le protesta al ex ministro porque habló del gasoducto, sino que se le está endilgando la crisis por la política económica, básicamente la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos".