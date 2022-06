El fuerte respaldo de Leandro Santoro a la desvinculación de Matías Kulfas

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro manifestó hoy que lo pone "muy contento" la designación de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo porque "es un hombre que demostró estar preocupado por la producción y el empleo y que seguramente seguirá con esa política en la gestión".

"La incorporación de Scioli es un dato que me pone muy contento, es un hombre que demostró estar preocupado por la producción, por el empleo y que ha hecho una excelente labor en la embajada de Brasil", opinó Santoro en diálogo con Radio Rivadavia.

Para el legislador, "seguramente la línea va a ser continuar con la política de producción, de empleo y de consumo".

Este sábado se conoció que el embajador Scioli reemplazará a Matías Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, luego de que el presidente Alberto Fernández pidiera la renuncia del funcionario tras la difusión de un informe en off atribuido a esa cartera sobre el gasoducto Néstor Kirchner, y que fue cuestionado tanto por el jefe de Estado como por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente Fernández, en su cuenta de Twitter, consideró "éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro" y dijo que él no avalaba "esos procederes", en alusión al informe difundido sobre la empresa estatal Energía Argentina y la licitación para adquirir los insumos necesarios para el trazado del gasoducto.

Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno.

Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. https://t.co/IuEBAdWh4B — Alberto Fernández (@alferdez) June 4, 2022

Santoro consideró correcto el desplazamiento de Kulfas en este escenario y argumentó: "Una cosa son los off y otra cosa las declaraciones en on; para mí los off hablando en contra de cualquier compañero es algo inaceptable".

Sin perjuicio de eso, opinó que Kulfas fue "un buen ministro, que ayudó mucho a la recuperación de la Argentina". “Las declaraciones en on tienen otra problemática, que son las descalificaciones personas y las chicanas. Situaciones que trato, en mi caso, en no caer. Pero no es la excepción, es la regla", continuó.

"Pero creo que la decisión del presidente es la correcta, no se puede permitir que haya off y mucho menos declaraciones en off de ministros contra el propio Gobierno", remarcó.