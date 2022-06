Llegaron los dólares del FMI: pero no se pueden usar

Al menos por unas horas, el ministerio de Economía recibió una buena noticia. Que no por esperada, no resulta menos tranquilizadora. El Fondo Monetario Internacional (FMI) habilitó los U$S 3.980 millones, con los cuales Argentina no caerá en default durante, aproximadamente, tres meses.

Ahora la cartera que maneja Martín Guzmán tendrá aire hasta la tercera semana de septiembre, cuando nuevamente tendrá que cumplir con los compromisos pactados con el organismo financiero internacional, para que este libere nuevamente un monto similar al liquidado hoy. A su vez servirán para pagar el vencimiento de ese mes acordado dentro del Facilidades Extendidas.

Es el segundo desembolso proveniente desde el organismo que maneja Kristalina Georgieva, luego de los U$S 9.800 millones liquidados en marzo luego de la aprobación del nuevo acuerdo el 25 de ese mes. Con ese dinero, se liquidaron las cuotas correspondientes a diciembre 2021 y marzo 2022, con lo que el país evitó caer en default. Y, si todo sale como esperan Alberto Fernández, Guzmán y el resto del Ejecutivo, hasta el primer trimestre del 2022 no habría problemas de default. Luego, se vera... Mientras tanto, no habrá waiver, y los dólares del FMI seguirán viniendo hasta diciembre. De este año.

Corresponde la autorización a la aprobación de las metas del primer trimestre del año, que estuvieron acompañadas por un comunicado del organismo que rezaba "la economía argentina continúa con su recuperación posterior a la pandemia, pero se ve afectada por los shocks asociados con la guerra en Ucrania y las incertidumbres globales más amplias".

Agregando que "Los precios mundiales más altos de los alimentos y la energía se suman a las presiones inflacionarias y desafían los objetivos fiscales y de acumulación de reservas. A pesar de estos choques, las autoridades cumplieron con todos los objetivos cuantitativos a fines de marzo de 2022 y han avanzado en la implementación de los compromisos estructurales del programa".

Frente a este escenario, el FMI dijo que la Argentina se comprometió "a mantener los objetivos del programa de fin de año con cierta flexibilidad en las trayectorias trimestrales para adaptarse a los choques". Lo que quedará inalterable, son las metas anuales: déficit primario de 2,5% del PIB, US$ 5.800 millones de acumulación de reservas, y 1% del PIB de asistencia del BCRA al Tesoro.

La fórmula del regreso del dinero del FMI al país había sido pactada a comienzos de año, durante las negociaciones finales por el Facilidades Extendidas. Hasta ese momento Argentina estuvo pagando los vencimientos del Stand-By (en septiembre y diciembre pasado) por un monto cercano a los U$S 4.800 millones.

Luego se incluyó en el acuerdo, la alternativa de evitar la reestructuración de la deuda con el FMI, lo que pedía el kirchnerismo para aprobar el acuerdo (luego esa parte del oficialismo votaría en contra en el Congreso). Y se aceptó la fórmula de no abonar en cuotas lo que debe, sino que tendrá un crédito de facilidades extendidas por el mismo monto de lo que se debe hasta ahora. Dinero que sólo se va a usar para pagarle al FMI.

Entonces, lo que se abonó hasta este momento -principalmente de intereses, poco de capital- se le devuelve. Entre esos dólares, están incluidos los DEGs. Cada vez que llegue este dinero, los dólares irán a las reservas obligatoriamente, y no se podrán utilizar para ningún fin alternativo, que no sea girarle el dinero al FMI en cada cuota vencida. Con la esperanza de continuar con el mecanismo hasta 2026, cuando, según la idea de Guzmán, toda la deuda se debería rolear. Y nunca pagar.