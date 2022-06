Crisis en Cultura: famosa escritora acusó al Gobierno de no pagarle

La conocida Ana María Shua cargó contra el Ministerio de Cultura mendocino porque le adeuda el pago por haber integrado el jurado de un concurso de cuentos el año pasado. "Nunca me pasó, pensé que era una provincia responsable", dijo la escritora ante MDZ.

En octubre del 2021, el Ministerio de Turismo y Cultura organizó por segunda vez el certamen de Cuento Fantástico Liliana Bodoc, en honor a la fallecida escritora. Para integrar el jurado fueron convocados Shua, Galileo Bodoc- hijo de Liliana- y Fernando Carpena, escritor mendocino, ganador de la edición de ese concurso 2020 y del premio Vendimia 2021, entre otros.

"El pago era bajo, pero lo acepté porque venía de una provincia y además porque se trataba de un concurso que lleva el nombre de Liliana, e integrábamos el jurado con su hijo Galo", contó Shua ante la consulta de MDZ. A cada integrante, Cultura se comprometió a pagarles 25 mil pesos por leer más de 100 cuentos y dar el fallo.

"Es normal para nosotros leer 100 cuentos en un concurso. Lo que nunca me pasó es que no me paguen. Nunca pensé que Mendoza, que es una provincia rica y que creí que era responsable, pasaría tanto tiempo sin pagarnos por nuestro trabajo", añadió

En estos meses, ocurrieron algunos hechos mientras aguardaban el pago que aún no se concreta. Carpena contó a MDZ que intentaron cobrar por primera vez el 11 de noviembre, según figura en un intercambio de mails, pero no lo consiguieron.

Luego, antes de que termine 2021, recibieron una comunicación del ministerio. "Cultura informó que nos iban a pagar 30 mil pesos debido a que se había retrasado el pago, entonces los tres hicimos nuestras facturas por ese monto", narró el escrito mendocino. Sin embargo, muchos meses después de esta situación, Cultura les avisó que por una cuestión burocrática "no podían pagar 30 mil y que debían anular la factura", relataron Shua y Carpena.

Después de varios de tantos intentos fallidos, los tres escritores decidieron usar la red social Facebook para contar lo sucedido. "En el año 2021 el Gobierno de la Provincia de Mendoza a través del Ministerio de Cultura y Turismo, a cargo de la Ministra Nora Vicario, nos contrató como jurados del Premio de Cuento Liliana Bodoc. En octubre de 2021 dimos nuestro fallo. NUNCA NOS PAGARON. ¡Qué vergüenza!! Seguimos esperando", escribió Shua e incluyó las firmas de Carpena y Bodoc.

"Como vieron que la publicación en Facebook tuvo muchas repercusiones, ayer me llamaron de Cultura de Mendoza para decirme que hiciera una nota de crédito, así nos pagaban los 25 mil", aseguró Shua ante este diario.

Esta situación vivida por el jurado se suman a otras que han causado malestar en el ámbito de la cultura como las acefalías en los principales polos culturales que son el teatro Independencia, la Biblioteca San Martín, el espacio Julio Le Parc y la sala Elina Alba.La asamblea de artistas visuales se ha movilizado por la situación de los museos mendocinos a la que asegura es crítica.

"Lamentablemente no volveré a participar de ninguna actividad de esta gestión. Cuando salí ganador del primer certamen de Cuento Fantástico, debían imprimir la obra de acuerdo a las bases, y sólo hicieron el formato virtual", sostuvo Carpena. Además acusó a Cultura de imprimir Pasatanto, su obra ganadora del premio Vendimia 2021, con errores.