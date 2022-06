Escándalo en Berazategui: concejal del Frente de Todo golpeo a una edil de Juntos por el Cambio

El violento accionar del concejal del Frente de Todos Jorge Palacio ocurrió el jueves 18 de junio al término de la sesión del Concejo Deliberante berazateguense, cuando sin mediar palabras el edil, que responde al intendente y barón del Conurbano, Juan José Mussi, insultó a los gritos de manera desaforada a la concejal de Juntos por el Cambio Zulma Vega (vicepresidenta 2ª del cuerpo). A quién además pateó y le cerró violentamente una puerta en la cara de la edil opositora, provocándole un golpe en el rostro.

Luego de este hecho violento, enmarcado dentro de lo que es violencia de género, la concejal Zulma Vega fue asistida por su par de bancada Jorge Sívori, médico de profesión, que decidió su traslado a una clínica local, para que le realicen estudios no solo por el fuerte golpe en su rostro sino para determinar si la concejal había sufrido otro tipo de lesiones debido a que es paciente oncológica y diabética. Por lo cual, este hecho violento le provocó un pico de glucosa, lo que podría desencadenar un agravamiento en su condición física.

Por información que pudo recabar MDZ, es moneda corriente en el Municipio de Berazategui la violencia verbal de los concejales del Frente de Todos en las sesiones del Concejo Deliberante, contra los ediles opositores. Pero nunca se había llegado al extremo de violencia física y menos de violencia de género.

En diálogo con MDZ, Zulma Vega, la concejal agredida, contó cómo se fueron desencadenando los acontecimientos: “La sesión estaba terminando y se produjo un debate que fue subiendo de tono, con insultos y agresiones verbales por parte de los concejales oficialistas. Algo a lo que ya estamos acostumbrados”.

Y agregó: “Cuando terminó la sesión, estaba hablando con un concejal oficialista en la puerta de su despacho y entra el concejal Jorge Palacio, un hombre violento con antecedentes penales y que estuvo cuatro años preso, a los gritos totalmente sacado. Empezó a insultarme diciéndome todo tipo de barbaridades echándome del despacho. Inclusive había una concejal del Frente de Todos presente en esa oficina y ni siquiera se levantó para frenarlo”.

“Cierra violentamente la puerta, yo me quedé estupefacta por esa reacción. El concejal que estaba hablando conmigo abre la puerta y ahí Palacios vuelve a la carga contra mi persona. Nuevamente me insulta a los gritos, y por los alaridos violentos de Palacios estaban en los pasillos los demás concejales y empleados del Concejo Deliberante. Yo le decía: 'Sos un violento, como podés hacer esto’, me tira una patada que por suerte no me pega y vuelve a tirar la puerta con más violencia golpeándome de lleno en la cara y en el pecho”, relató la concejal agredida.

Asimismo, Zulma Vega contó que ante esta agresión, habló con una concejal del Frente de Todos. “Ustedes concejales mujeres no me defienden, no se solidarizan conmigo. Están viendo la violencia de este tipo y no hacen nada, y la respuesta que obtuve de la concejal oficialista fue: ’No, acá no pasó nada’. Es lamentable que avalen a un violento y a todos los hechos de violencia que pasan hacen años en una casa de la democracia, como es el Concejo Deliberante”, expresó la edil de Juntos por el Cambio.

En tanto, la concejal agredida, agradeció las muestras de solidaridad que recibió de sus pares de bancada, de legisladores provinciales, nacionales y de los máximos referentes de Juntos por el Cambio.

También agradeció los llamados y mensajes por redes sociales de las diferentes asociaciones de mujeres, referenciadas en la mayor coalición opositora. Y se mostró consternada de que no la llamara el intendente local, ni los concejales del Frente de Todos (solo una concejal del Frente de Todos se solidarizado con ella), ni ninguno de los colectivos feministas. “Me duele y me preocupa que no me hayan llamado para solidarizarse conmigo ninguno de los colectivos feministas, ni las concejalas del Frente de Todos siendo que se llenan la boca hablando de la violencia contra la mujer y yo formo parte de la comisión de género”, manifestó. El concejal Jorge Palacio, junto al intendente Juan Jose Mussi.



Y agregó: “Lo que más me preocupa es que no me llamó Mussi (intendente de Berazategui y barón del conurbano) ni Patricio su hijo (exintendente), siendo que me conocen hace más de treinta años. Pero que puedo esperar si permitieron que en la lista ingrese un tipo violento y con antecedentes penales”.

En tanto, confirmó que realizó la denuncia ante la comisaria de la mujer. Afirmó que en la próxima sesión van a denunciar y pedir la expulsión de Palacios. “Voy a pedirle una reunión a la ministra Gómez Alcorta y a su par de la provincia Estela Diaz para exponer mi caso y que le apliquen las sanciones y el peso de la Ley a este personaje violento”, añadió.

Desde el PRO Mujeres de la Provincia de Buenos Aires manifestaron, en redes sociales, su rechazo a lo ocurrido y exigieron sanción disciplinaria para el edil de todo el cuerpo legislativo: “Desde PRO Mujeres PBA acompañamos a la concejal de Berazategui Zulma Vega y repudiamos las agresiones y el maltrato sufrido durante la última sesión en el Honorable Concejo Deliberante”, y sostuvieron que “de nada sirve hacer manifestaciones públicas en favor del Ni Una Menos si cuando se ejerce violencia física, verbal y política los/as legisladores del Frente de Todos hacen un silencio cómplice”.

Es llamativo el silencio del municipio, en especial del Intendente Juan José Mussi, con respecto a este tema. Como también es muy llamativo el silencio y la falta de sororidad de las concejales del Frente de Todos y de los colectivos feministas que no se comunicaron con Zulma Vega, para solidarizarse con ella, ni para acompañarla en un pedido de expulsión de Jorge Palacio el concejal violento.

Da la sensación, de que la sororidad fuese selectiva. Dicen que para muestra sobra un botón, por eso vienen a la memoria los casos del exsenador provincial de La Cámpora, Jorge “El Loco” Romero, y del exgobernador y senador nacional por Tucumán José Alperovich, ambos denunciados por abuso sexual, donde el llamativo el silencio de los colectivos feministas y del Frente de Todos hizo mucho ruido.