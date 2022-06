Sorpresiva reacción del PRO mendocino tras los elogios de Patricia Bullrich a Alfredo Cornejo

Patricia Bullrich, presidenta del PRO a nivel nacional, visitó este lunes Mendoza en modo candidata y pensando en los lejanos comicios de 2023. El arribo de la exfuncionaria nacional durante la gestión de Mauricio Macri tuvo como finalidad presentar un curso en el que participará como docente en Perspectiva de Género y Seguridad del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUS), pero -más allá de lo ya previsto- sorprendió al despegarse de Omar De Marchi, diputado nacional de su espacio y aspirante a obtener la gobernación. Esto, sumado a los elogios realizados al senador nacional radical, Alfredo Cornejo, dejó estupefactos a los miembros del partido provincial.

"Yo como presidenta del PRO respeto al presidente del PRO de Mendoza, Álvaro Martínez. Pero acá me acompañan Enrique Thomas, Guillermo Mosso, Hebe Casado, Diego Arenas, etc. Omar De Marchi es diputado y como diputado -junto a otros que me acompañan como Gerardo Milman y Sebastián García de Luca- trabajan en equipo dentro del bloque. Sin embargo otra cosa son los equipos que cada uno está armando y Omar tomó una decisión. Rara, pero la tomó. Es su decisión y no la voy a cuestionar, pero tiene que ver cuál va a ser su relación con los mendocinos a partir de ella", fueron las palabras de Bullrich en diálogo con la prensa durante el evento llevado a cabo en el Arena Maipú.

Alfredo Cornejo junto a Patricia Bullrich durante la visita de la presidenta del PRO.

El dardo lanzado a De Marchi responde a la recientemente anunciada nueva función que tendrá el exintendente de Luján de Cuyo. Concretamente, fue nombrado coordinador de la mesa nacional del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se encuentra disputando un lugar en la fórmula presidencial de 2023 dentro de Juntos por el Cambio y que tiene a Bullrich como rival para la representación de la principal fuerza opositora en dichos comicios.

En ese sentido, el diputado nacional y presidente del PRO mendocino, Álvaro Martínez, dialogó con MDZ y manifestó su postura ante los dichos de la exministra de Seguridad. "Respecto a lo que dijo Patricia, más allá de todo lo del evento, nosotros siempre hemos estado a disposición, en mi caso como presidente del PRO de Mendoza, de lo que lo que disponga el partido nacional en lo que son las actividades netamente partidarias. Por supuesto que Patricia al ser la presidenta tiene en ese rol todo nuestro apoyo y acompañamiento".

Y agregó con tono de asombro: "Después, en esta visita en un marco más electoral, me sorprenden los dichos de Patricia contra Omar (De Marchi) cuando siempre ha habido buena relación e incluso cuando han existido diferencias políticas o metodológicas. Siempre hubo un trato cordial, correcto y de cercanía. Me sorprende escuchar a Patricia pronunciar esos dichos belicosos contra Omar, que es un gran dirigente, líder del PRO en la provincia y referente del espacio en el interior del país. Me parecen desmedidas algunas calificaciones".

Los diputados nacionales del PRO Álvaro Martínez y Omar De Marchi,

Además, durante su estadía en la provincia, Bullrich coqueteó con Alfredo Cornejo durante la conferencia de prensa realizada y hasta dejó la puerta abierta para una posible alianza. "Nosotros hemos visto siempre la política que lleva el gobierno de Mendoza en institucionalidad, en seguridad, etc. Mendoza ha hecho cosas que no se han hecho en otros lugares. Ha estado a la vanguardia en tema de seguridad y ha sido vanguardia en manejo presupuestario llevando a la provincia a no tener déficit", sostuvo y luego lanzó que "quien sabe gobernar una provincia compleja, con desigualdades, demuestra que tiene capacidad de gestión. Esa capacidad de gestión queremos tenerla en el Gobierno", dijo Bullrich.

En consecuencia, Martínez expresó su descontento ante las palabras de Bullrich: "Y lo que más me sorprende es el apoyo a Cornejo cuando en su última visita su candidato a gobernador en Mendoza era Omar De Marchi. No sé que ha pasado en el último tiempo. Será quizás la vorágine de la campaña que a uno lo hace decir cosas que no piensa, pero insisto en que la relación que tenemos con ella es de afecto y respeto", consideró.