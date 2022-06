El elogio de Patricia Bullrich a Alfredo Cornejo que crispa los ánimos en el PRO mendocino

En una visita cargada de gestos políticos, la presidenta del PRO Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa en el marco del curso en el que participará como docente en Perspectiva de Género y Seguridad del Instituto Universitario de Seguridad Pública de Mendoza. Durante la misma, elogió la capacidad de gestión del gobierno de los gobiernos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez al mismo tiempo que reconoció que trabaja codo a codo con el exgobernador de cara al 2023. Además, le tiró un dardo al diputado del PRO Omar De Marchi por su decisión sumarse al equipo de Horacio Rodríguez Larreta.

La exministra de Seguridad dejó claro que apuesta a la unidad de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones e incluso habló de abrir el espacio a otras fuerzas, en lo que pareció un comentario a medida de Javier Milei. "Creo que, en este momento, todos estamos dando a Juntos por el Cambio una impronta muy fuerte de debate de cuáles son las ideas y políticas concretas que vamos a llevar adelante si la gente nos elige como gestión. Nosotros consideramos que no hay que hacer como hicimos en 2015, que un partido gobernó y el otro partido queda como apoyo, sino que hay que hacer una verdadera coalición de Gobierno", sostuvo.

En ese punto, dedicó varios elogios a la gestión radical en Mendoza y no ocultó su cercanía al senador Alfredo Cornejo. "Nosotros hemos visto siempre la política que lleva el gobierno de Mendoza en institucionalidad, en seguridad, etc. Mendoza ha hecho cosas que no se han hecho en otros lugares, como el tratamiento de los piquetes, cambiar el código procesal de la provincia, aplicar la reiterancia, o la lucha contra narcotráfico que la hicimos en conjunto. Ha estado a la vanguardia en tema de seguridad y ha sido vanguardia en manejo presupuestario llevando a la provincia a no tener déficit", subrayó Bullrich.

Para la presidenta del PRO es un trabajo loable el que consiguieron Cornejo y Suarez en Mendoza sobre todo teniendo en cuenta cuál fue el punto de partida y la desventaja que tenía Mendoza respecto a provincias vecinas favorecidas por regímenes especiales como la promoción industrial.

Según Bullrich las PASO del año pasado marcaron el camino de las fórmulas integradas ya que en 16 de 17 jurisdicciones las listas quedaron alternadas entre dirigentes del PRO, la UCR y la coalición Cívica.

En este sentido, dejó abierta la posibilidad de formar una fórmula en conjunto con Cornejo pero aclaró que por el momento están trabajando en la construcción de un programa de Gobierno. A forma de adelanto, contó que esta tarde darán a conocer algunos de los ejes en los que están focalizados.

Patricia Bullrich junto a Enrique Thomas.

Sobre las internas del PRO intentó bajar el tono pero no ocultó su sorpresa por la decisión de Omar De Marchi de jugar en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta. "Yo como presidenta del PRO respeto al presidente del PRO Álvaro ¿González? Perdón, Martínez. Pero acá me acompañan Enrique Thomas, Guillermo Mosso, Hebe Casado, Diego Arenas, etc. Omar De Marchi es diputado y como diputado -junto a otros que me acompañan como Gerardo Milman y Sebastián García de Luca- trabajan en equipo dentro del bloque. Sin embargo otra cosa son los equipos que cada uno está armando y Omar tomó una decisión. Rara, pero la tomó", esgrimió Bullrich.

"Es su decisión y no la voy a cuestionar, pero tiene que ver cuál va a ser su relación con los mendocinos desde esa decisión", agregó Bullrich que se perfila como contrincante de Horacio Rodríguez Larreta en la carrera presidencial.

Más allá de ello, despejó cualquier tipo de posibilidad de ruptura. "Algunos creen que hay que profundizar unos temas, otros otros, pero ganar la elección la ganamos todos juntos. Acá Cambia Mendoza tiene que estar unida en el país Juntos por el Cambio tiene que estar fuerte y ampliarse a nuevos actores para ganar, gobernar y cambiar la Argentina para que no volvamos atrás al populismo que la ha empobrecido", finalizó.

Si bien habló de ampliar Juntos por el Cambio en lo que pareció un guiño a Javier Milei, también se diferenció del diputado liberal en torno a su postura sobre la tenencia de armas de fuego. "Nosotros creemos que Argentina no tiene la tradición norteamericana de libre portación de armas que nació como algo positivo. Hoy las armas se utilizan para asesinarse entre ellos. Nosotros vamos a seguir con el sistema que tenemos que es muy estricto,. Lo que si vamos a hacer es ir contra todas las armas que tienen los delincuentes. Lo importante no es armar a los ciudadanos, es desarmar a los criminales", sentenció.