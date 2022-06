El lugar de Javier Milei en una encuesta presidencial

La consultora Aragón & Asociados reveló datos de opinión pública respecto a las elecciones 2023. Asimismo, el estudio se enfoco en los temas puestos en agenda por el diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei: venta de órganos y libre portación de armas. La muestra utilizada es de 1803 argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar y se realizo del 9 al 12 de junio del 2022.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

La pregunta realizada por el entrevistador fue:" ¿Si las elecciones PASO para Presidente fuesen este domingo y estos fuesen los candidatos, ¿por cual votaría?". El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, primereó la encuesta con un 22,9% y le siguió la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner con un 20,6%. Luego apareció Milei con un 13,1% y atrás suyo acompañó el expresidente Mauricio Macri con un 10,2%.

Paso presidenciales

Posteriormente, se consultó sobre la venta de órganos:" ¿Conoce los dichos de Javier Milei respecto del comercio de órganos?". El 67,7% de los encuestados afirmó que sí, el 27,2% que no y el restante 3,1% no sabe. Luego, se preguntó "¿Usted está de acuerdo con que se permita el libre comercio de órganos?". El 85,9% aludió que no, el 7,2% que sí y el 6,9% no sabe y no contesta.

Venta de órganos.

Por último, se tomó en cuenta el tema de la libre portación de armas con la siguiente consigna:" ¿Conoce los dichos de Javier Milei respecto de la libre portación de armas?". El 57,6% respondió que sí, el 39,8% que no y el 2,8% no sabe. Siguiendo la misma línea, se consultó:" ¿Ud, esta de acuerdo con que se permita la libre portación de armas?". El 68,9% aludió que no, el 9,8% respondió que sí y el 21,3% no sabe y no contesta.