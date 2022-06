Máximo Kirchner salió al cruce de Rodríguez Larreta por el lenguaje inclusivo

Este viernes, el diputado nacional Máximo Kirchner criticó la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas locales. El hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, participó hoy del anuncio de la construcción de un Hospital de PAMI, en un acto en Hurlingham.

“Yo veía en todos los canales hoy a la mañana, el señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que prohibía creo, la letra ‘e’. Yo no hablo con ‘e’. Entiendo hasta ahí, pero acompaño. Yo acompaño. Y era la gran noticia de todos los canales: un señor que nos decía que no se iba a usar la letra ‘e’”, manifestó el legislador kirchnerista.

Y agregó: “Y decía, bueno, espero que ahora la gran noticia en todos esos medios sea que se va a hacer un hospital de más de 2000 metros cuadrados para que se atiendan los jubilados y jubiladas”.

Asimismo, Kirchner apuntó luego directamente al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “A ver si un día también nos ponemos en las cosas importantes, más allá de andar macaneando marketineramente en la tele”.

“Y aparte los pibes… Le recomiendo al jefe: van a hacer lo que quieran. Yo la verdad que lo menos que… no sé quién lo habrá asesorado pero, ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren, generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito”, expresó el legislador.

Por su parte, cuestionó hoy a la oposición al sostener que "es muy fácil querer construir una opción electoral destruyendo al otro, lo puede hacer cualquiera, lo que no es fácil es construir desde otro lugar, invitando a la sociedad a participar, de un debate serio".

Kirchner cuestionó a "las principales figuras de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Mauricio) Macri y Patricia Bullrich por plantear la idea de cerrar el PAMI" y dijo: "Yo vi que le preguntaban '¿y qué vas a hacer? y no sé, cerrar el PAMI'".



"Y la verdad que los 5 millones de afiliados y afiliadas deben preguntarse también qué implica esto, porque lo que hay que pensar es el espíritu con el que se hacen las cosas, la orientación", manifestó en ese sentido.



De ese modo, enfatizó que "no es los medicamentos gratis y ya" y precisó que "tiene que ver con días y días que le sacamos la angustia, no solo a quien no recibe el medicamento, porque no tenía la plata para comprarlo. Sino también a la familia".



El diputado nacional sostuvo que "necesitamos y es responsabilidad nuestra de convocar a la sociedad a hacerse carne del Estado y su gestión porque cuando nos retiramos de la acción pública, militante y nos enojamos con causa o sin causa y dejamos de participar, los días empeoran" y afirmó que "los mejores días fueron cuando la sociedad se involucró. La dirigencia debe saber convocar".