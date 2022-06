La reacción de la ministra de Mujeres ante la medida de Rodríguez Larreta

La ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, realizó un descargo tras la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. "Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición", expresó la mandataria en Twitter.

Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 10, 2022

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta comunicó este jueves que se restringirá el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. "Vamos a limitar el uso del @, la X y la E dentro del aula y en las comunicaciones oficiales de las escuelas; y vamos a promover, a través de guías para todos los niveles, herramientas para comunicar de manera inclusiva sin necesidad de modificar la lengua".

Larreta concurrió al archivo histórico y destacó que "medidas similares ya se tomaron en Uruguay y en Francia" y que "en base a la experiencia y a las estadísticas estamos convencidos de que los chicos que están aprendiendo a leer y a escribir, primero tienen que dominar las normas del español".

Vamos a limitar el uso del @, la X y la E dentro del aula y en las comunicaciones oficiales de las escuelas; y vamos a promover, a través de guías para todos los niveles, herramientas para comunicar de manera inclusiva sin necesidad de modificar la lengua. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 10, 2022

Gómez Alcorta reaccionó ante la medida escolar comunicada que regula el lenguaje de los estudiantes porteños. La ministra describió al hecho como poco democrático y excluyente, ya que comprende la restricción de Larreta no hace a las escuelas lugares 'inclusivos y democráticos' que respetan la diversidad. Luego, la mandataria remató que "nada bueno se aprende de una prohibición".

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, se sumó a la ola de críticas hacia la nueva regulación escolar y señaló que "tenemos que mejorar, pero eso no se hace prohibiendo" y que "mejorar es que no haya violencia, que no haya femicidios, que no haya desigualdad ni discriminación”.