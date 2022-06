El discurso "feminista" de Máximo Kirchner con el que atacó a Mauricio Macri

El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, tildó de 'machirulo' al expresidente Mauricio Macri y defendió a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, así como a otros integrantes de La Cámpora, durante un acto del que participó en la localidad bonaerense de Hurlingham, donde se anunció la construcción de un hospital para la atención de beneficiarios del PAMI.

El legislador opinó, además, sobre la agenda liberal y sentenció: "Cada vez que escuchen que hay que reducir el gasto, eso significa que habrá un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, un compañero de maestranza menos para el hospital".

Kirchner valoró el trabajo de la directora del PAMI, Luana Volnovich, y recordó una editorial de un matutino en la que el expresidente Macri "decía y había dado la instrucción que había que atacar fuertemente a Luana en el PAMI, a la compañera María Fernanda Raverta, en el ANSES, y a la compañera Mayra Mendoza, en la intendencia de Quilmes".

Luego, el diputado expresó: "Más allá de lo machirulo y típico de Macri, agarrársela con tres compañeras... se transformaron también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha. Todos los días compañeras que laburan, que tienen la sensibilidad, que caminan, que trabajan, que militan, que le meten ganas. Y vemos ese ataque furibundo ante los que no hicieron nada cuando no estuvieron en esos lugares y no pueden explicar qué hicieron con el Fondo de Garantía Sustentable".

El diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner.

Kirchner también apuntó contra el gobierno de Macri: "La cuestión es que el hombre gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no dio la talla. No fue solo el presente que vivimos cuando fue presidente Macri, sino las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy. Nosotros debemos como hoy aquí seguir trabajando en estas iniciativas que, lo que buscan es generar una sociedad más justa e igual, al menos en el punto de partida a la hora de recibir salud y educación".

Por último, el diputado criticó a la oposición diciendo que "es muy fácil crear una opción electoral destruyendo al otro. Lo puede hacer cualquiera. Lo que no es fácil es construir desde otro lugar un debate serio". Y cerró: "Quiero aclararle a los medios de comunicación que esto es una maqueta, no es el tamaño real. Es una maqueta. Vamos a aclararlo porque sino después pasan cosas".