El escándalo de Mayra Mendoza sorprendió a un importante funcionario de Axel Kicillof

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires está bajo un fortísimo debate interno tras enterarse por los medios que la delegación Quilmes del organismo pidió ser incluido dentro del expediente judicial que sigue el juez Luis Armella en el cual se investiga el supuesto desvío de más de $500 millones a través de diferentes cooperativas vinculadas con familiares y amigos de la intendenta Mayra Mendoza.

“Nunca supe de esta iniciativa de la delegación de Quilmes. No fuimos consultados ni estamos en conocimiento de tal proceso administrativo”, le manifestó a MDZ una persona muy cercana a Federico Thea, quien aún no había asumido en el organismo cuando el encargado de auditar las cuentas del municipio de Quilmes en representación del Tribunal, Ricardo Cinquetti, pidió ser parte del expediente judicial.

Cinquetti es una persona que hace más de una década que trabaja diariamente examinando los números municipales quilmeños. Tuvo relación con Francisco “Barba” Gutiérrez y con su sucesor, Martiniano Molina. También son cargos vitalicios, como la mayoría de los que forman parte del organismo de control de las cuentas de los 135 municipios.

Con problemas de salud bastantes severos, los conocedores de la política quilmeña no dudaron en considerar que era “muy probable” que Cinquetti se haya prestado a ver los papeles por los que la intendenta Mendoza debe responder.

El Honorable Tribunal de Cuentas es un instituto fiscalizador constitucional que consta de un presidente, secretario y vocales, que se encargan de tomar nota de lo que sucede en los municipios que le fueron asignados. Quilmes está bajo la atenta mirada del experimentado Daniel Chillo, ex contador municipal de Tigre cuando Sergio Massa era intendente.

Más allá de la validez o no del pedido de participar dentro de la investigación judicial, cerca de la representación quilmeña del Tribunal de Cuentas confiaron que “durante 2020 y 2021 nos fue muy difícil estar en el día a día por el trabajo remoto. Recién en octubre del año pasado pudimos estar trabajando de manera presencial”.

Efectivamente, lo que está bajo investigación en el juzgado federal del Juez Armella tiene que ver con las operaciones realizadas a través de una serie de cooperativas que estaban presididas por personas cercanas a Mayra Mendoza, como son su exesposo César Daer, actual funcionario de escasa relevancia de la AFIP, el subsecretario de Producción y Empleo del municipio, Paul O´Shanghnessy, y el secretario Legal y Técnico, Claudio Carbone.

Según la visualización preliminar de quienes vieron los papeles contables, “el problema no está en lo formal de la documentación, el trabajo realizado y las órdenes de compra relacionadas con esas contrataciones. Creo que lo grave está en lo que pasó con posterioridad de haber cobrado y haber triangulado esos recursos entre las personas involucradas”, consideraron las fuentes consultadas y que accedieron a la mayoría de la documentación.

El Tribunal de Cuentas es un organismo institucional que fiscaliza las cuentas municipales y es de una alta sensibilidad para la mayoría de los intendentes que pretenden no ser rigurosamente observados. Tiene la potestad de imponer sanciones monetarias e, inclusive, elevar investigaciones judiciales cuando el organismo tiene una denuncia puntual.

Con el correr de los tiempos y tras la aparición de los “relatores” que trabajan en cada municipio, estos muchas veces ayudan a emprolijar los trámites o dar una opinión previa a contrataciones de distinta categoría. En el caso de Quilmes, Cinquetti es este funcionario responsable.

Hace más de una década era habitual que los intendentes padecieran tortuosas investigaciones y pedidos de informes por las desprolijidades administrativas que, con la incorporación de nuevas herramientas contables como el RAFAM y nuevas adecuaciones administrativas, ya es muy poco probable iniciar un trabajo sin que quede claro el recurso que lo financiará y la orden de compra oficial que lo avalará.

Según el tipo de trabajo o servicio contratado, hay más o menos posibilidades de evadir los requisitos exigidos. En cuestiones de imprenta, comunicación, obras públicas, rellenos de etapas asfálticas, recolección de residuos y en cuanta cantidad de prestaciones siempre se puede hacer menos y después agradecer.

En el caso investigado en Quilmes, los baúles con los documentos oficiales del año 2021 recién fueron aprobados por el Concejo Deliberante el 24 de mayo pasado, ya que se trata y debate a año vencido, con lo cual es muy probable que la situación haya sorprendido a los relatores, vocales y a los demás funcionarios del Tribunal de Cuentas que estaba acéfalo desde fin de año pasado.

Las rendiciones de cuentas de los municipios son revisados en primera instancia por los Concejo Deliberantes de cada localidad. En este caso, los trece concejales del Frente de Todos aprobaron los números presentados por Mayra Mendoza y a ellos se le sumo Raquel Coldani, la exesposa del papá de Martiniano Molina, el expresidente del HCD local, Jorge, de extracción peronista y hoy en un bloque unipersonal del PRO aliada a la intendenta. Despechos de la vida.

En tanto al Tribunal de Cuentas, el auditor de última instancia, su trabajo quedó seriamente dañado por el trabajo remoto y la salida del antiguo e histórico presidente del Tribunal, Eduardo Grinberg, elegido durante el mandato de Alejandro Armendáriz en 1984.

Grinberg renunció y hasta hace quince días no se pudo cubrir esa vacante, que quedó para el ex secretario general de la provincia de Buenos Aires, Federico Thea, quien no estuvo en ningún momento informado por la iniciativa de la relatoría de Quilmes.

Consultado un especialista contencioso administrativo, el magistrado indicó que “la intervención en faz administrativa judicial lo hacen cuando fichan cargo pero a través de la Fiscalía de Estado de la provincia único representante judicial en sede judicial acompañar informe pero no más de eso por ley judicial fiscalía de Estado Fiscal Dr Gómez de La Plata”. Como queda claro, no lo puede hacer un relator ni un vocal.