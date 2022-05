"Esto es un lavarropas", la durísima descripción de la interna del Frente de Todos

Tras la escenificación de un nuevo fracaso en las tímidas pero constantes negociaciones que venían encarando entre los actores más preponderantes del nonato albertismo y el cristinismo camporista, uno de los que pasó buena parte de la jornada en Olivos mientras el presidente Alberto Fernández viajaba a Tierra del Fuego y la vice ya estaba en el Chaco, se sinceró: “Estamos en un lavarropas que anda muy mal”.

Ahhh, de esos que cuando le sacas la ropa, habitualmente alguna sale rota, manchada y siempre se pierde alguna media…

"No. Estamos en un lavarropas porque no podemos salir, nos pegamos y golpeamos todos con todos y no sacamos nada en limpio. Si Alberto y Cristina no hablan, esto no termina bien. Lo peor para el presidente es que él no hace nada, ni para un lado ni para el otro y la vice sí, siempre anda a fondo”, explicó.

Este fue un breve pasaje del diálogo que ayer, antes del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco, tuvo MDZ con un importantísimo funcionario que es más que gráfico a la hora de exponer sus ideas y que suele conceder, a ambas partes, las culpas de la situación en la que se encuentra el frente oficialista.

Cristina Fernández de Kirchner agitó la interna del Frente de Todos con su discurso en Chaco.

Días atrás, otro referente del oficialismo, del bando que se cree la parte dueña de la sociedad del Frente de Todos, se preocupaba porque “así perdemos las elecciones del año que viene”, y adelantó otro debate que tendrá lugar a partir del lunes: el aumento de las tarifas, del cual nadie sabe cómo saldrá parado Martín Guzmán.

“Con esta inflación, sumarle un 40% mínimo a las boletas de la luz y el gas es una locura… No soluciona nada, llega tarde, y desde julio nos putean hasta en arameo”, graficó el funcionario consultado.

Martín Guzmán ya no es parte del problema. Nadie se inmolará alrededor del presidente de la Nación en su defensa. Sus pares le recriminan cierta desconexión con el momento que está viviendo el país y, fundamentalmente, el frente interno. “Habla bajito, ni se lo escucha… Imaginate que ni los que lo queremos lo llegamos a entender”, dice un territorial al que la sangre le suele circular mucho más rápido que lo habitual. Para él, hacen faltan “más Matías Lammens, que se plantó en la Ciudad y le discute a todos y no se deja llevar puesto”.

Alberto Fernández resiste los embates del kirchnerismo duro.

La conclusión de este secretario de Estado vendría a ser que "si te arrastras como un gusano, no te quejes si te pisan”, según ya advertía, hace dos siglos, José Ingenieros.

"Pasó por abajo del radar, pero que el jefe de gabinete (Juan Manzur) mandara a desdoblar las elecciones en su provincia, Tucumán, es todo un gesto de que ya nadie piensa en que podamos ganar", se sinceró otro habitual de las tertulias que anima el ex gobernador ahora en el gobierno nacional.

Así, todos los ministros que están en uso de licencia saben que la vuelta a su territorio será su destino final si la tendencia del gobierno nacional sigue así. El único que hasta el momento desiste de eso es Gabriel Katopodis, quien ya lanzó a su interino, Fernando Moreira, como candidato para el 2023 en General San Martín. No son pocos los que le reclaman que sea él directamente, pero ya dijo que no varias veces porque "Kato" quiere ser candidato a gobernador.