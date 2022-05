Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta salieron ilesos de una "parada difícil"

Diego Santilli estuvo jornada completa en La Matanza, recorriendo Laferrere, González Catán, Ramos Mejía y San Justo, entre otras localidades, en los que compartió una actividad con cada uno de los referentes locales del PRO y en las que también estuvo, al inicio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En Laferrere, donde hizo de local el lilito Héctor “Toti” Flores, los caminantes escucharon un fortísimo reclamo de un vecino que los alertó. “A ustedes los voto, pero ni en p… lo voto a Macri (Mauricio)”. La incomodidad, por supuesto, fue total, y las respuesta de ocasión también, aunque uno de los presentes fue el que le dio la derecha al transeúnte y le aceptó el consejo de manera más que efusiva.

“En todos lados, los vecinos y los comerciantes dicen que la gente que después de las siete de la tarde no puede salir a la calle. También nos cuentan que hay varias zonas todavía se inundan. Todo frente a un gobierno municipal que está hace 38 años, que son los mismos, y no han solucionado los problemas”, sostuvo Larreta sobre su recorrida. “Yo vengo a escuchar y conocer la realidad. La buena noticia es que veo mucha vocación de cambio y eso me entusiasma”, agregó el mandatario de Juntos por el Cambio.

Santilli, a la vez, afirmó: "El kirchnerismo no tiene decisión política para combatir la delincuencia. Tampoco hay planificación ni una visión clara y contundente de cómo bajar los delitos, cómo enfrentar el avance de los narcos y las mafias. La inseguridad está creciendo día a día en la Provincia y el gobernador está ausente".

El diputado nacional continuó su recorrida: se reunió con los trabajadores de la empresa Manaos en Virrey del Pino, a la cual se sumó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Luego participaron de un almuerzo con empresarios de la zona, junto al dirigente territorial Hernán Berisso.

Finalmente, se sumaron a la recorrida el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, la dirigente de Juntos Florencia Arietto y el concejal de La Matanza Jorge Lampa, quienes se reunirán con pastores evangélicos de González Catán y visitarán a familiares de Roberto Sabo, el kioskero de Ramos Mejía asesinado hace seis meses.

En González Catán, Rodríguez Larreta también se tomó un rato para hablar con el concejal Eduardo Lalo Creus, en la sede de la Asociación Civil Identidad Vecinal.