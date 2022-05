Las medidas que plantea Martín Redrado para estabilizar la economía

El economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, presentó las principales medidas que tomaría para estabilizar la economía en diálogo con MDZ. Redrado expresó cuáles son sus preferencias en materia fiscal y monetaria, así como el uso del gasto público para alcanzar la estabilización macroeconómica atinada.

- ¿Cuáles son las medidas que tomaría para estabilizar la economía argentina?

-Primero, se requiere un plan, un equipo y luego leyes que lo sostengan. Dos leyes en materia monetaria y fiscal. Argentina tiene que marcar un sendero de cuánto va a emitir de dinero. Un sendero monetario que le dé predictibilidad e incluso modifique la carta orgánica del BCRA en un sólo punto: el art. 20; el límite al financiamiento del sector público. Hay que volver a la carta orgánica de Lavagna y Prat Gay. Luego, un sendero fiscal importante. Incentivar los dólares físicos que están en la Argentina. Somos el segundo país, luego de USA, que tiene más dólares físicos; antes está Rusia.

-Segundo, hay que marcar otra ley: la de estabilización macroeconómica que desindexe el gasto público. El gasto público va a crecer pero en términos nominales con un sendero descendente. Debe haber una convergencia de toda la política económica hacia un objetivo de inflación. Aggiornando ese concepto al 2022, todas las variables del sector público del gobierno deben crecer en un sendero de previsibilidad a un 40% el año que viene, a un 30% el año subsiguiente, y un 20% hasta llegar a una cifra en 5 años. Con esto, estás marcando lo que es la inflación futura. Hay que hacer que cada ministro rinda cuentas cada tres meses. Con esto vas a poder anclar expectativas inflacionarias.

El economista Martín Redrado.

-Tercero, hay que hacer una modernización de la estructura impositiva argentina. Ampliar la base de tributación, bajar la carga tributaria y simplificar los 163 impuestos que pagamos a nivel nacional, provincial y municipal. Generando incentivos. Por cuarto, se deben bajar las retenciones a 0.

-Por último y quinto, hay que ver la ley nacional de infraestructura. Hay que poner a trabajar a gente que está cobrando los planes sociales y que no tiene nivel de capacitación suficiente como para estar en una empresa. También para darle al transporte argentino la capacidad de integrarse. Multimodal: camión, tren y vías navegables. Poder trabajar en conjunto para integrar nuestra producción al mundo. ¿Cómo se financia? Organismos multilaterales. No es pedir plata sino garantías. No el cuerpo sino la cabeza.