Por qué el Mundial Qatar 2022 es un dolor de cabeza para el Gobierno

Pese a la existencia de megacepos cruzados a un nivel inédito en la historia del sistema cambiario argentino, y a que viajar al exterior es la última posibilidad habilitada por el Banco Central para acceder a las divisas oficiales, salen actualmente por la vía del dólar turista unos U$S 400 millones mensuales.

Hasta ahí es un problema, pero de alguna manera, administrable. O dicho de otro modo, estarían los dólares disponibles. Siempre que no se acelere el retraso cambiario y haya que pensar en más limitaciones. Sin embargo, hay un problema hacia delante. Los sondeos de varias agencias de turismo, viajes y pasajes aéreos para el último trimestre del año indican que la demanda de divisas podría acelerarse en la búsqueda por estar presente en el Mundial de Qatar, lo que podría derivar a un nivel de requerimientos de dólares superior a los U$S 2.000 millones entre octubre y noviembre. Dinero que podría incluso incrementarse en U$S 1.000 más en el momento de mensurar lo que se podría gastar en el lugar.

El problema no es la masa de dólares, ya que está en sintonía con lo que cada cuatro años hay que disponer para que argentinos y residentes viajen a acompañar a Leonel Messi y la selección argentina. De hecho, en eventos similares como los mundiales de Francia, Alemania o Brasil, se requirieron más dólares. El problema del 2022 es que, simplemente, no hay dólares.

Y lo peor, no los habrá por largo tiempo. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no cambió la situación, sino que lo puso en blanco sobre negro. Para peor para el momento en que aparezca esta demanda de divisas para llegar a Qatar, serán también tiempos de fiscalizaciones directas del organismo financiero para saber si el BCRA logra o no alcanzar a los 4.800 millones de dólares de reservas líquidas aumentadas durante todo el ejercicio. Y donde los analistas privados analizan que las posibilidades de llegar a ese escalón será realmente difícil; y con toda una industria privada reclamando divisas para crecer durante los primeros 10 meses del año, y sin capacidad de satisfacción para lograr abastecer esa demanda.

En noviembre del año pasado, el Gobierno tomó la medida de restringir la venta pasajes y paquetes de viaje al exterior en divisas, una decisión absolutamente impopular y que ningún dirigente que necesite del apoyo de la clase media para ejecutar el poder quiere tomar. Pero que en el menú de opciones quedó primera a la vista en la caja de herramientas de opciones para cerrar la salida de divisas. Los números ya eran peligrosos.

Tomando los datos del 2019, los dólares de turistas locales que viajaron al exterior alcanzaron la demanda de los US$11.000 millones. No se puede tomar como válido el 2020 y el 2021, donde la prohibición de salir al exterior fruto de la pandemia hace imposible tomar en cuenta seriamente las estadísticas de ambos ejercicios. Pero repetir ese 2019 para los números de las reservas actuales es, simplemente, imposible.