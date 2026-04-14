A un año del régimen cambiario: récord de demanda de dólares, ajuste en las bandas, intervenciones y lo que resta del cepo

Este martes se cumple un año desde que entró en vigencia el nuevo régimen cambiario . En el medio, el esquema tuvo modificaciones, el dólar tocó tres veces el techo de la banda, hubo intervención el mercado tanto oficial como de por parte del Tesoro de Estados Unidos y, debido a la eliminación del cepo a las personas, los ahorristas minoristas adquirieron más de US$26.601 millones en términos netos.

El esquema cambiario que inició a mediados de abril del año pasado impuso una flotación del dólar entre bandas.

El área de flotación se ubicó inicialmente en $1.000 y $1.400, aunque se ensanchaba mes a mes a ritmo del 1% de manera divergente.

Si la cotización del dólar toca el límite inferior, el Banco Central ( BCRA ) compra divisas -inyectando liquidez- y, si alcanza la banda superior, las vende, retirando pesos.

A partir de enero de este año, las bandas cambiarias entre las que "flota" el dólar, comenzaron a estar ajustadas ahora por el último dato de inflación disponible.

Intervenciones y evolución del dólar

En el inicio del esquema, el dólar oficial mayorista pegó un salto: pasó de $1.078 a $1.198. Tras una bajada abrupta siguiente, con semanas de mucha volatilidad, la moneda norteamericana comenzó un raid alcista a medida que se acercaban las elecciones legislativas de octubre 2025.

Incluso el propio ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una frase para aquellos que consideraban que el tipo de cambio seguiría subiendo: “Comprá, no te la pierdas campeón”.

dolares Los dólares que se guardan bajo el colchón no hacen más que perder valor año a año. Archivo.

La divisa tocó el techo en cuatro ocasiones en donde el BCRA debió intervenir. En concreto, las intervenciones de la entidad monetaria se dieron el 17,18 y 18 de septiembre, y el 21 de octubre, en la antesala de las elecciones. En total, el Central intervino con US$1.155,5 millones.

Sin embargo, en otras oportunidades el mercado cambiario contó con la intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para mantener a raya la cotización del dólar en la previa electoral de octubre del año pasado.

Durante este período el dólar tuvo un pico máximo de $1.492, el 24 de octubre del año pasado, y cotizó un mínimo de $1.092, el 21 de abril de 2025.

Dolarización récord

Si bien la dolarización de carteras disminuyó tras las elecciones de octubre pasado, los ahorristas continúan con una demanda alta de dólares. En lo que va del año, se compraron en términos netos unos US$4.291 millones para atesoramiento en el mercado cambiario.

La adquisición de billetes verdes en enero por parte de las "Personas humanas" alcanzó los US$2.613 millones y marcó la segunda suba consecutiva, de acuerdo al informe de balance cambiario del BCRA. Mientras que se vendieron US$410 millones. Neteado arrojó unos US$2.203 millones para el primer mes del año.

En febrero, el guarismo implicó US$2.368 millones y se efectuaron ventas brutas por US$280 millones. En términos netos, el saldo del segundo mes del año resultó en compras por US$2.088 millones.

“A pesar de este extendido veranito cambiario, la compra-venta de billetes y divisas (proxy de la salida de divisas del sistema para atesoramiento) registró en el mes de febrero un valor cercano a los 2.100 millones. Este registro resulta particularmente llamativo si se considera la proyección de elevados ingresos por exportaciones, la contracción de importaciones y la lejanía del ciclo electoral, que típicamente incentiva la dolarización de carteras. Extrapolado al conjunto del año, implicaría una salida del orden de los 30.000 millones de dólares, incluso bajo un escenario macroeconómico benigno”, sostuvo la consultora Vectorial.

El año pasado se batió un récord de dolarización por parte de los argentinos. Ese primer mes sin límite de compras de divisas terminó con una demanda de US$2.048 millones por parte de los ahorristas, aunque de manera neta (descontadas las ventas) fue de US$1.937 millones. Desde mayo, el ritmo de dolarización de las personas fue en crecimiento, a medida que se aproximaban las elecciones legislativas.

En septiembre, mes donde el oficialismo nacional perdió las elecciones legislativas bonaerenses, la incertidumbre aportó su cuota al emrcado y se registró el pico de compras de dólares de las personas: fueron US$ 5.080 millones la demanda de las personas humana y el guarismo fue de US$4.505 millones netos. Aunque el total del sector privado demandó US$ 6.500 millones en un solo mes.

El apetito dolarizador aflojó en noviembre, luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacional de octubre. Las compras netas cayeron en el anteúltimo mes de 2025 a algo menos de US$ 1.100 millones.

En términos netos, los ahorristas minoristas compraron US$22.310 millones el año pasado. Si se contabiliza la demanda total del sector privado no financiero y los giros a cuentas en el exterior, es decir la FAE, el guarismo se eleva a US$32.340 millones en 2025, el más alto del siglo.

Desde la salida del cepo para las personas físicas a mediados de abril de 2025, los argentinos compraron US$26.601 millones netos.

Las restricciones cambiarias que aún persisten

Cabe recordar que aún restan restricciones cambiarias principalmente a empresas, como algunos límites a los pagos de importaciones y cobro de exportaciones, como así también no pueden realizar pago de dividendos por ganancias conseguidas previas a 2025. También, las personas jurídicas no pueden comprar dólares para atesorar o para pagar deuda, ya sea comercial o intercompany.

A su vez, también existen restricciones "cruzadas", quien opera en el mercado oficial no puede acceder por 90 días al financiero, y viceversa

Por otra parte, la semana pasada el Central flexibilizó un el cepo a las empresas y, dentro del paquete de medidas, también se incorporó una nueva restricción

: aquellos que transfieran dólares al exterior no podrán operar con títulos valores durante los siguientes 90 días.