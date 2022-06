El problema que el PRO debe solucionar para llegar unido a las elecciones de 2023

Paulino Rodrigues, politólogo y columnista de MDZ Radio, habló sobre la interna dentro de la coalición opositora. Los radicales parecen tener un líder claro de cara a las elecciones 2023 y buscan arrebatarle la hegemonía al PRO dentro de Juntos por el Cambio, siendo que hasta acá sólo fueron aliados. Mientras tanto, la sociedad asiste a un cambio de época: ¿la dirigencia política está advirtiendo esto?

El analista político habló sobre las internas dentro de Juntos por el Cambio. Mientras que el radicalismo se alinea detrás de la figura de Facundo Manes, con un Martín Lousteau que ya dijo que va a competir en la provincia de Buenos Aires, "es la primera vez que el PRO no se está ordenando y no sé si tienen capacidad de hacerlo tan fácilmente".

"Hasta acá había un partido que tenía un líder claro y nadie lo discutía, pero Mauricio Macri ya no lo ordena. Horacio Rodríguez Larreta incluso sugirió que iría a unas PASO, previo a las elecciones 2023, con el expresidente. Eso es la primera vez que sucede", explicó Paulino.

Mientras tanto, mencionó que Elisa Carrió está en silencio y no se sabe qué va a hacer. "¿A quién ve en el futuro? ¿Comulga con este Horacio Rodríguez Larreta o el pacto político entre ellos terminó luego de las amplias concesiones que el propio Larreta le hiciera a Carrió en las listas, extremadamente generoso respecto a otros espacios dentro de la coalición? No está claro, pero me da la impresión de que aún hay mucho dónde hurgar", señaló el analista.

Todo esto, en medio de "un cambio de época al que estamos asistiendo, con una sociedad definitivamente frustrada pero por sobre todas las cosas enojada, cuyo activo más importante es lo constituido en términos de a quién enfrentan. Estamos viendo movimientos que antes eran impensados, como los autoconvocados docentes en San Juan, que le arrebatan al gobernador Sergio Uñac un 45 por ciento el martes pero luego de recopilar, Uñac tuvo que recoger el guante y decir que está dispuesto a volver a negociar, después de haber cerrado la paritaria, porque le inundaron la calle. Reclamo al cual se plegaron los médicos. Es lo mismo que pasa en Chubut, en Córdoba capital, en Neuquén o en Río Negro inclusive", concluyó Paulino.