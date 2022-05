El candidato que ilusiona al radicalismo con la próxima presidencia

El analista político de MDZ Radio, Paulino Rodrigues habló sobre la interna dentro de la oposición y dijo que la Unión Cívica Radical (UCR) tiene un candidato fuerte, de los pocos políticos que se pueden jactar de tener más imagen positiva que negativa. ¿Cuáles son las posibilidades reales de Facundo Manes de llegar a las presidencia en las elecciones 2023?

Según Paulino Rodrigues, los radicales le van a discutir la hegemonía al PRO, que mientras tanto trata de diluir su propia interna, la cual ya es explícita entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y la propia Patricia Bullrich, "y que finalmente también termina desgastando a esa maquinaria de poder que fue el PRO, la única que le compitió al poder al peronismo en los últimos 10 años".

"Resta dilucidar si la UCR vuelve a ser un partido de poder, porque hasta acá fue casi un partener, pero ahora se siente en condiciones de discutir el liderazgo. Estamos frente a otro partido", comentó el politólogo.

Una encuesta de Management & Fit de principios de mes muestra que Facundo Manes tiene 29.2% de imagen positiva y 26.1% de negativa.

Consultado sobre si la UCR tiene el peso específico dentro de Juntos por el Cambio para conseguir aquello, el analista dijo que "tiene un producto en góndola que se llama Facundo Manes, un atractivo electoral que no tenía, uno de los pocos dirigentes que se pueden jactar de tener más imagen positiva que negativa. Manes sacó 16% de los votos en territorio bonaerense contra todo el aparato del PRO, contra los intendentes del conurbano, ninguno propio salvo el de San Miguel, perdió por poco frente a Diego Santilli (16 a 23), ganó en 82 distritos de los 135 y los 16 a 23. Además, solos esos puntos, 16 en la provincia de Buenos Aires, son 6 puntos a nivel país, es decir un millón 250 mil votos más de los que sacó Lavagna/Urtubey en 2019".

Para Paulino Rodrigues, a buena elección que hizo Facundo Manes, sumada a que el radicalismo "tiene más diputados y más senadores que el PRO, que tiene 3 gobernaciones contra 1 sola del PRO, que es la Ciudad, y que además tiene más intendencias que el PRO (400 contra menos de 100), hablamos de otra cosa".

"Lo que pasa es que parece ser que el faro de la Ciudad inunda, pero eso no significa que haya un proyecto competitivo sin el radicalismo dentro de ese espacio. Salvo lo que en el entorno de Macri algunos dicen y ayer explicitó el propio Milei, que es un acuerdo de Macri con Milei más Patricia Bullrich para ir a unas PASO. Inclusive Milei dijo 'yo sería ministro de economía si Macri o Bullrich fuesen presidentes y estuviesen convencidos de que el país tuviese que ir al liberalismo'. No es muy distinto a cuando Macri añora los 90' y dice que fue el último proceso económico importante y moderno en la Argentina. Eso es lo que justamente resulta refractario y contestatario en la UCR, que si hay algo que no valida son los 90' ", concluyó.