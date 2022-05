Alberto Fernández superó un récord de Néstor Kirchner y aún así no le alcanza

El analista político de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, se mostró alarmado por dos reflexiones que dieron diferentes dirigentes políticos este fin de semana. Y explicó que pese a tener una recaudación en dólares inédita en la historia Argentina, que ni Néstor Kirchner tuvo, a Alberto Fernández "no le alcanza".

"Me perturbaron dos cosas: Carlos Ruckauf pidiendo adelantar las elecciones presidenciales para evitar una catástrofe institucional. Es cierto que no lo dice alguien relevante en la política actual, pero sí un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. No parece algo descabellado de pensar desde distintos sectores y es preocupante. Y también la frase de Joaquín de la Torre -senador provincial de Juntos por el Cambio-, quien dijo que el Gobierno que viene no tendrá tiempo ni plata. Deberá elegir prioridades y aguantar. O sea, si estamos hoy frente al 'plan aguantar' hasta que termine Alberto Fernández, los próximos 4 años que vienen no serán distintos", inició su análisis Paulino.

El politólogo dijo que según esta última afirmación, "lo único que puede hacer el próximo Gobierno es ajustar el cinturón, ordenar la macro y aguantar. Este año vamos camino a un déficit fiscal de 3 puntos del PBI, con el Fondo acordamos 2.5, pero no van a poder hacer la segmentación de tarifas y no podrán hacer la reducción de subsidios en materia energética, más allá de los ingresos extraordinarios que dan los precios internacionales de las commodities".

Estos precios, "permiten un saldo comercial recontra alto, el año pasado fueron 15 mil millones de dólares y este no serán menos de 10 mil millones. Inédito, histórico, 3 años consecutivos que permiten un superávit de 40 mil millones de dólares. Todo lo que nos prestó el Fondo. Eso es inédito en la historia argentina, ni Néstor Kirchner lo tuvo entre 2003 y 2005".

Pese a eso, "tendremos que pagar más la energía de lo que la pagamos, aunque no tanto como algunos presagiaban, y gastarán más en subsidios porque la política no resiste trasladar a precios. Por lo tanto, toda esa hoja de ruta pactada con el Fondo tiene un recalibramiento inexorable en el segundo semestre, que sin dudas se lo van a adjudicar al Gobierno, porque en realidad está en la idea de 'Bueno, esto está terminado y hay que esperar a la próxima gestión'. Todos estamos en el 'plan aguantar', incluido el FMI", concluyó.