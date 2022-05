El viaje que hará Rodolfo Suarez para reimpulsar un proyecto minero en Mendoza

Emilio Guiñazú, titular de Potasio Río Colorado, habló con MDZ Radio sobre el viaje que el gobernador Rodolfo Suarez hará a Canadá en la búsqueda de inversores para un proyecto minero clave. Además, se refirió a la mesa nacional sobre minería abierta a la comunidad impulsada por el Gobierno Nacional.

Debate nacional

Según explicó Guiñazú, el Gobierno Nacional toma nota de las dificultades que tiene la minería en Argentina, fundamentalmente en aquellos distritos donde existe una oposición de corte más popular o social. En base a eso, organiza esta mesa de discusión de una minería abierta a la comunidad, en la cual se exponen los distintos aspectos de la actividad para que sean analizados desde todos los puntos de vista: ambientales, impositivos, de empleo, tecnológicos. A partir de allí, convocan a especialistas y conocedores del tema para abordar el asunto desde cada visión. "Lo que se espera es llegar a una visión conjunta, más allá de que no estén todos de acuerdo, para poner blanco sobre negro en los diferentes aspectos de minería".

"Ayer fue interesante, porque hablaron funcionarios del Gobierno Nacional desde cada una de las áreas involucradas: Minería, Ministerio de Producción, Banco Central (explicando qué significa esta actividad en términos de ingresos de dólares y de divisas para el país) y Ambiente (con la posición de la nación, que es favorable a una minería sustentable con cuidados y evaluaciones ambientales). Ahora iremos escuchando a las diferentes comunidades, como la científica, empresarial y ambientalistas", contó el entrevistado.

Por otro lado, se le preguntó a Guiñazú sobre los dichos de Rodolfo Suarez, quien está está convencido de que esto hay que llevarlo adelante, pero que la gente dijo que no y él se debe a lo que expresa la sociedad, según las propias palabras del gobernador. ¿Está claro que en Mendoza la gente dice que no a la minería? "Lo que sucedió en el 2019 fue algo muy fuerte en rechazo a una modificación de la ley y el gobernador priorizó la gobernabilidad y otros aspectos de su Gobierno, este quedó relegado, aunque es una discusión que tenemos que seguirnos dando".

¿No faltó persuasión, garantías, explicación? "Los resultados están a la vista. La modificación de la ley era muy buena, no solo garantizaba la protección del ambiente sino que también tenía y buscaba recursos efectivos para eficiencia de agua, de riego, lo que hoy reclama todo el mundo. Mucha gente ni siquiera tuvo la oportunidad de leerla, pero la bombardearon con información equivocada y la sociedad reaccionó con temor. Es cierto que faltó aquello, si no hubiera sido así el resultado sería distinto, pero bueno, no se llegó a buen puerto", respondió el gerente de Potasio Río Colorado.

Rodolfo Suarez viaja a Canadá

Por otro lado, en junio en Toronto se realizará la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), uno de los eventos mineros más importantes a nivel mundial. El gobernador mendocino Rodolfo Suarez, su ministro de Economía, Enrique Vaquié, y diferentes técnicos, como Emilio Guiñazú, viajarán a Canadá para re impulsar el proyecto Potasio Río Colorado.

"Es un foro ideal que hemos elegido para presentar y hacer un lanzamiento oficial de la búsqueda de socios para Potasio Río Colorado. Es una feria de prospecto, la más importante del mundo, donde diferentes empresas mineras exponen sus proyectos intercambiando información y/o buscando proveedores o socios. Allí se juntan todas las grandes mineras del mundo" contó.

"Ese fue el lugar que elegimos para hacer el lanzamiento oficial de la búsqueda de socios. Digo oficial porque ya hemos estado trabajando, hemos buscado desde hace varios meses y todos van a estar en esa feria", añadió.

Para Guiñazú este es el lugar ideal, donde el gobernador podrá expresar qué significa Potasio Río Colorado para la provincia, cuál es el apoyo que le dará Mendoza, por qué no funcionó en su momento y cómo han cambiado las condiciones. "Y los técnicos iremos al detalle del proyecto en sí, tenemos varias reuniones pactadas con posibles inversores y en menos de 60 días recibiríamos las primeras ofertas no vinculantes que nos permitirían pre calificar a los diferentes interesados, ojalá tengamos más de una", añadió.

Finalmente, el entrevistado opinó que Mendoza y particularmente Argentina "se está perdiendo una oportunidad muy grande por no poder atraer los capitales necesarios para explotar sus recursos minerales. El cobre está volando, el potasio está altísimo. Si bien todo el mundo sabe que estos precios no van a durar, el mundo no será el mismo después de esta guerra durante muchos años. Habrá un reacomodamiento de flujos comerciales y ahí los proyectos de esta región toman una visibilidad que no tenían".