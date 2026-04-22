El Consejo de la Magistratura pone la mira en dos jueces investigados por corrupción y abusos

El Consejo de la Magistratura tendrá este miércoles una jornada clave, con múltiples frentes abiertos y una decisión central: definir si cita a declarar a dos jueces federales investigados por presuntas irregularidades graves. Se trata de Gastón Salmain y Alejandro Patricio Maraniello, ambos bajo procesos disciplinarios que podrían terminar en su destitución.

La discusión se dará en el ámbito de la Comisión de Acusación, que deberá votar si los convoca en el marco del artículo 20 del reglamento. Esa instancia funciona como una declaración indagatoria, donde los magistrados pueden presentar su descargo frente a las pruebas en su contra.

El caso de Salmain aparece como uno de los más delicados. El juez federal de Rosario tiene un procesamiento confirmado por haber dictado un fallo que benefició a una financiera con la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en un contexto de cepo y fuerte brecha cambiaria. Según la causa, habría recibido una coima de 200 mil dólares. El empresario Fernando Whpei, dueño de la firma involucrada, declaró como arrepentido y lo señaló directamente.

Además, Salmain fue denunciado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por haber falseado su currículum al postularse como juez. “Omitió informar que en 2002 fue removido del Poder Judicial por intentar pagar para direccionar una causa”, se detalla en la acusación.

Por su parte, Maraniello quedó en el centro de la polémica tras dictar una medida cautelar que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue cuestionada como un acto de censura previa. A esto se suman denuncias internas: en las últimas semanas, la comisión escuchó testimonios de empleados judiciales que relataron situaciones de maltrato, y también el caso de una joven que lo acusó de abuso sexual.

Si se concreta la citación, ambos jueces podrán ejercer su defensa. Luego, la comisión quedará en condiciones de resolver si impulsa el juicio político, una instancia que deberá ser ratificada por el plenario del Consejo.

El contexto no es aislado. En la última reunión, el organismo ya decidió enviar a juicio político al juez federal de Mar del Plata, Alberto López, por expresiones antisemitas. También avanzó contra el magistrado Pablo Díaz Lacava, de La Pampa, por denuncias de maltrato laboral.

Patricio Maraniello El juez Patricio Maraniello carga con nueve denuncias por acoso sexual, maltrato y abuso de poder.

La agenda del Consejo continuará ese mismo día con otros temas sensibles. La Comisión de Administración Financiera analizará la situación económica del Poder Judicial, mientras que las áreas de Selección y Reglamentación debatirán posibles cambios en el sistema de concursos para jueces. En ese marco, fueron convocadas organizaciones como el INECIP y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina para aportar su visión sobre las reformas en discusión.

En medio de cuestionamientos y causas abiertas, el Consejo vuelve a quedar bajo la lupa, con decisiones que podrían impactar de lleno en la estructura del Poder Judicial.