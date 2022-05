Un nuevo cisma sacude a Juntos por el tironeo entre Mauricio Macri y Javier Milei

Joaquín de la Torre tiró una bomba dentro del bloque de Juntos de la Provincia de Buenos Aires al renunciar a su cargo de vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores en el mismo momento que votó en desacuerdo del nombramiento de Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas bonaerense porque "no podemos entregar un cargo de manera vitalicia a cambio de un par de nombramientos para Juntos".

Ya la discusión en la Cámara Baja se apagaba. Todo el martes había transcurrido en medio de arduas negociaciones que cruzaban el estrecho espacio que une, en una misma manzana, la Cámara de Diputados provincial con la del Senado. Al mediodía, los legisladores de la Cámara Baja habían aprobado una modificación a la ley del Tribunal de Cuentas para que el futuro presidente no tuviera tanto poder como el que ejercía Eduardo Grinberg, quien cumplió funciones desde 1983 hasta diciembre pasado.

También los diputados habían aprobado la designación de los representantes opositores en la Defensoría del Pueblo provincial. Uno de ellos es el exintendente y exesposo de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro. Pero en el Senado, todos ya sabían lo que podía pasar.

El propio De la Torre lo venía advirtiendo cuando hace menos de un mes, le dijo a MDZ que estaba cansado de que le claven "cuchillos por la espalda". Lo hizo luego de almorzar con Mauricio Macri en su quinta de Los Abrojos, desde donde salió convencido de que lo que venía era "más cambio" y "menos juntos".

"El espacio debe darse un service integral, porque mientras Mauricio Macri considera que debemos profundizar el cambio para dejar para más adelante lo de juntos, para muchos de nosotros, sin la continuidad de juntos no hay cambios", le dijo a MDZ uno de los voceros legislativos bonaerenses de Elisa Carrió.

Joaquín de la Torre.

Otro legislador, que habló con De la Torre, aceptó que la decisión adoptada en apoyo del pedido del gobernador Axel Kicillof "nunca fue definida en la mesa de Juntos. Acá pasaron otras cosas", soltó, y agregó: "Sin convicción siempre cedes".

La referencia está dada en que desde el momento en que se discutió el presupuesto y el Fondo de Inversión Municipal el año pasado, se había decidido el tema de los nombramientos que nunca aceptó debatir Kicillof y que le correspondían a la oposición. "Además, en 2023 ya tenemos una nueva composición de la Cámara, y Juntos tendrá más senadores que el peronismo, salga como salga la elección. ¿Por qué tanto apuro en aprobarle un cargo vitalicio?", se quejó la misma fuente que replica lo que escuchó, en su momento, del exvicepresidente segundo de la Cámara.

No fue solamente el mensaje. Sino, también, su renuncia a la vicepresidencia segunda de la Cámara, que siempre brinda algunos otros privilegios en materia contractuales que los que perciben el resto de los senadores sin presidencias de comisiones. "Era mi obligación", dijo De la Torre a MDZ.

El exintendente de San Miguel también había expuesto su desacuerdo con respecto a la decisión de dar marcha atrás a la reforma implementada en el sistema jubilatorio de los empleados del Banco Provincia. Pero pocos suponían esta estruendosa decisión, que terminó, también, afectando el sistema de alianzas provincial que él había mantenido con varios intendentes del PRO y el radicalismo y con los negociadores de la mesa de Juntos. En el PRO, un intendente sentenció: "Él se había ido del lado nuestro desde el momento que acordó con Facundo Manes".

Otros mal pensados creen que su decisión se sustenta en cierta falta de protagonismo y la ausencia de un rol destacado en el ámbito de la oposición provincial. Creador del Peronismo Republicano, tomó nota que su exsocio y aliado, Miguel Ángel Pichetto, había acordado con Diego Santili y Horacio Rodríguez Larreta en la pelea por la gobernación provincial y que muy pocos valoraban su aporte decisivo en un distrito clave del corazón del conurbano, dominado por intendentes peronistas alrededor de San Miguel.

Entre quienes no lo quieren también sostienen que su postura rupturista, que no lo es tal porque simplemente renunció a una vicepresidencia legislativa, tiene que ver con algún diálogo oculto con Javier Milei, del cual habría también dialogado con Mauricio Macri, inquieto por la pérdida de su piso electoral en manos del supuesto libertario, quien ingresa a la Cámara de Diputados de la Nación custodiado por veinte personas de pelo casi rapado y uniformados con camperas de cuero. Javier Milei.

"Sí, es un cargo vitalicio el del Tribunal de Cuentas, pero también es cierto que quien lo designa es el gobernador", dijo un encumbrado referente radical, muy atento a la demanda de sus intendentes, que ven trabadas las firmas de convenios y entrega de los fondos por este inconveniente.

El propio De la Torre lo había advertido cuando relató que, al conformar el Frente Renovador hace casi una década, la principal fortaleza que tenían era la independencia económica de la que disponían, con varios meses de sueldos guardados por cualquier circunstancias.

"Lamentablemente, la provincia de Buenos Aires funciona así, con acuerdos constantes. No se puede resolver nada sin diálogo y así tampoco llegamos a soluciones definitivas. Nunca. Entonces, en esta ocasión, era vital destrabar esto que ya estaba hablado con todos", le dijo la misma fuente a MDZ.

De la Torre será reemplazado por Claudia Rucci, aliada a su espacio político del Peronismo Republicano, y los próximos funcionarios que llegarán al Banco Provincia en representación de la oposición serán Bruno Screnci, exfuncionario porteño, el radical Carlos Fernández, exsenador provincial y diputado nacional y Santiago Nardelli, de Bahía Blanca. Ambos, Screnci y Nardelli son aliados de Diego Santilli mientras que Fernández siempre debe estar al cobijo de un cargo público por parte de los radicales del interior.

La brusca decisión del senador de Juntos ya había pasado, también, otro debate interno, donde, como todos, pretendió ubicar un nombre propio entre los posibles vocales a designar en el Tribunal de Cuentas que presidirá Thea. "No se lo podíamos dar, él sabe. No sabemos si es del PRO, radical, de Mauricio. Lamentablemente se llegó a esta circunstancia que, seguro, no tendrá otras consecuencias que su aparición en la discusión pública", dijo a MDZ otro referente opositor.