La contundente definición de Horacio Rodríguez Larreta sobre su vínculo con Mauricio Macri

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que no se enfrentaría a Mauricio Macri en una interna del PRO para las elecciones del próximo año. Además garantizó la unidad en Juntos por el Cambio y la realización de las PASO.

"No creo que haya que enfrentarse a Mauricio Macri", aseguró de modo contundente Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones a Radio La Red.

En ese sentido, el jefe porteño recordó que "la unidad de Juntos por el Cambio evitó el default", en referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que ahora "estamos trabajando en un plan con todo Juntos por el Cambio".

Al ser consultado sobre con quienes no formaría parte de una alianza, Rodríguez Larreta fue tajante: "Con el kirchnerismo no, con Sergio Massa no, con el oficialismo no". Acto seguido aprovechó la ocasión para criticar al Gobierno: "No sé cuál es el rumbo, no sé cuál es el plan. El Gobierno no cumplió con las expectativas, la gente no llega a los fines de semana". Y destacó que "nunca la Argentina ha sido tan unitaria producto de la concentración de recursos que generó Néstor Kirchner".

"Hace muchos meses que no hablo con Alberto Fernández", reconoció.

"Estoy desarrollando un plan para la Argentina que baje la inflación. El mayor problema es que Argentina no genera trabajo. Con éste sistema no se genera laburo", comentó el jefe de Gobierno porteño.

En tanto, Rodríguez Larreta prometió que "si la Corte Suprema nos devuelve los fondos de coparticipación, bajo los impuestos". Mientras tanto, sostuvo que por ahora "no hay ninguna perspectiva de aumentar impuestos; no hay que aumentar ni la retenciones ni ningún impuesto".

Por último, en una entrevista con LN+ Rodríguez Larreta habló sobre el Olivosgate y la absolución de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez: "Me generó mucha bronca y decepción. ¿Cómo puede ser que se haya cerrado así? Lo que hicieron fue comprar soluciones". Tildó el falló del juez Lino Mirabelli como "una burla" y dijo que era poco probable que el caso llegara a juicio: "Mirando en retrospectiva, podría haber sido. Aunque son palabras mayores. Lo que sí, fue una gran decepción".