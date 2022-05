Suarez encontró un inesperado aliado en el peronismo que lo apoya en un tema clave

Este sábado en Mendoza, tuvo lugar el encuentro por el Peronismo Futuro, del que participaron referentes peronistas y kirchneristas de todo el país. Entre los invitados por Anabel Fernández Sagasti estuvo el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que se manifestó a favor de la minería y llamó al pueblo mendocino a debatir sobre un tema del que anteriormente tuvo un fuerte rechazo con la modificación de la ley 7722 en el inicio de la gestión de Suarez en 2019.

"San Juan ha podido dar un debate alejado de cuestiones que rayan la hipocresía. La minería está en los micrófonos, la construcción y la electricidad. Por ahí la enfrentan con la energía renovable, pero en esta el 90% de sus componentes vienen de la minería", dijo Uñac en conferencia de prensa lanzando un guiño a Suarez, con quien compartió hace semanas un viaje a Israel en el que junto a otros mandatarios se capacitaron respecto al uso eficiente del agua.

A las claras está que el color político poco importó a la hora de llevar adelante el tema. Uno de los bastiones de Suarez en su campaña a gobernador fue la minería y el pueblo mendocino, pese a haberlo votado en su mayoría, rechazó fuertemente este punto en diciembre de 2019. Sin embargo, el tema se reflotó una vez que Fernández descartó a Portezuelo del Viento para los mendocinos y Malargüe puso el grito en el cielo para que la actividad minera sea una realidad en ese departamento.

"¿Qué es lo que hemos hecho en San Juan, que no es ejemplo de nada, pero que es un camino para mirar? Hemos salido de esta antinomia minería si o no con mucho apoyo del Gobierno nacional y también conversando con Anabel en la campaña pasada. Entonces lo que estamos haciendo es minería responsable sí y minería irresponsable no. Hemos detenido proyectos por 60 días hasta que actualizan la reingeniería de la Mina Veladero, por ejemplo", señaló Uñac este sábado en suelo mendocino.

"Es un debate que hay que dar. Lo aconsejo humildemente. Pero si es minería no, hay que ser coherente y devolver todas estas cosas que recién mencionaba (electricidad, construcción)", agregó el mandatario sanjuanino.

El gobernador sanjuanino estuvo en Mendoza este sábado.

Declaraciones de Suarez por la minería

El gobernador mendocino, ante la instalación nuevamente del tema y con la posibilidad de un debate con la sociedad, sostuvo: "Malargüe está insistiendo mucho y hay un fuerte consenso social, pero es un debate que se tiene que dar en la Legislatura. No es un intento que depende mí. Nosotros siempre dijimos que para que haya minería tiene que haber consenso social y en Malargüe lo hay".

"No depende de este gobernador. Yo no la pasé bien con una idea que pensé que tenía consenso, porque lo dije durante toda la campaña. Yo dije que en mi gobierno la minería era un tema cerrado porque yo escucho a la gente y no soy un despota para imponer. Veremos y estaremos atentos a ver lo que ocurre en la Legislatura", agregó Suarez hace semanas en Luján de Cuyo.

Suarez compartió otras actividades con Uñac

Si bien no comparten ideales políticos, ya que peronismo y radicalismo son antagonistas, ambos gobernadores han podido llevar a cabo ciertas actividades en conjunto tras su viaje a Israel con Wado de Pedro y otros gobernadores argentinos. Una de esas actividades fue un encuentro por plataforma virtual con Diego Berger, representante Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel.

Además, en ese viaje ambos gobernadores visitaron la empresa Mekorot. Esta instalación filtra agua desde el lago Kineret (mar de Galilea) de forma diaria y mejora la calidad del agua hasta estándares internacionales. Este proyecto a gran escala se desarrolló con una inversión de 250 millones de shekel e implica desafíos de ingeniería y paisajes complejos.

Mendoza y San Juan unieron reclamos

El pasado martes 17 de mayo, tanto Uñac como el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo, coincidieron en un reclamo puntual. Resulta que ambos pidieron una distribución equitativa de subsidios al transporte público. Si bien Cornejo ya había mostrado un fuerte interés en la temática al presentar días atrás en el Senado el Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros, no dejó de coincidir con el peronista.

"San Juan al igual que muchas provincias argentinas, viene realizando con mucho esfuerzo importantes aportes de su presupuesto al sistema de transporte para contener el precio del boleto. Pero la situación está en un punto crítico. Estamos dispuestos a trabajar para cambiar esta inequidad, y para ello presentaremos a través de los representantes de San Juan un Proyecto de Ley de Distribución Federal de los fondos de compensación al transporte e invitaremos al resto de las provincias a acompañarnos", dijo Uñac al respecto del tema.

El reparto equitativo de subsidios al transporte público es una propuesta federal. La coincidencia con @sergiounac nos invita a unificar iniciativas para alcanzar ese objetivo https://t.co/SliyFPehoA — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 17, 2022

"El reparto equitativo de subsidios al transporte público es una propuesta federal. La coincidencia con @sergiounac nos invita a unificar iniciativas para alcanzar ese objetivo", dijo Cornejo en sus redes sociales esta semana.