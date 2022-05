El gobernador de San Juan avivó la discusión sobre la minería en Mendoza

En el medio de la reavivación del debate del desarrollo de la industria de la minería en Mendoza, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, defendió la implementación del rubro en su provincia y alentó a que "se dé del debate" en territorio mendocino.

El mandatario provincial peronista asistió este sábado al Encuentro Peronismo Futuro, el cual consistió en un cónclave que congregó tanto a dirigentes justicialistas como a su militancia en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza.

"San Juan ha podido dar un debate alejado de cuestiones que rayan la hipocresía. La minería está en los micrófonos, la construcción y la electricidad. Por ahí la enfrentan con la energía renovable, pero en esta el 90% de sus componentes vienen de la minería", dijo ante la prensa al ser consultado por la reactivación de la temática en Mendoza.

"¿Qué es lo que hemos hecho en San Juan, que no es ejemplo de nada, pero que es un camino para mirar? Hemos salido de esta antinomia minería si o no con mucho apoyo del Gobierno nacional y también conversando con Anabel en la campaña pasada. Entonces lo que estamos haciendo es minería responsable sí y minería irresponsable no. Hemos detenido proyectos por 60 días hasta que actualizan la reingeniería de la Mina Veladero, por ejemplo", señaló.

La minería volvió a meterse en la agenda política.

Posteriormente insistió en dejar clara su postura respecto a lo que debería hacer Mendoza en relación a la industria minera. "Es un debate que hay que dar. Lo aconsejo humildemente. Lo que está pasando esta mañana en este auditorio [el Encuentro Peronismo Futuro] es discutir los problemas reales de la sociedad. Y lo que está empezando a hacer Mendoza, por lo que me comentó Anabel, es discutir una pata de la economía que es importante. Pero además, si es minería no, hay que ser coherente y devolver todas estas cosas que recién mencionaba (electricidad, construcción)", concluyó.

Las señales del Gobierno de Mendoza

Días atrás, el gobernador Rodolfo Suarez hizo referencia a la minería en la provincia -mayoritariamente en el sur- y manifestó que "Malargüe está insistiendo mucho y hay un fuerte consenso social, pero es un debate que se tiene que dar en la Legislatura".

"No es un intento que depende mí. Nosotros siempre dijimos que para que haya minería tiene que haber consenso social y en Malargüe lo hay. Pero es un debate que hay que darlo en la Legislatura. No depende de este gobernador. Yo no la pasé bien con una idea que pensé que tenía consenso, porque lo dije durante toda la campaña", añadió durante la inauguración de una comisaría en el departamento de Luján de Cuyo.

Y luego deslizó: "Malargüe está haciendo un fuerte reclamo por eso. Yo dije que en mi gobierno la minería era un tema cerrado porque yo escucho a la gente y no soy un despota para imponer. Veremos y estaremos atentos a ver lo que ocurre en la Legislatura".