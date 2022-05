El mensaje oculto que Máximo Kirchner le mandó a Alberto Fernández

El politólogo de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, habló sobre las declaraciones que hizo Máximo Kirchner este fin de semana. Si bien apuntó al ministro de Economía, Martín Guzmán, el analista dijo que -a su entender- el líder de La Cámpora le habla a Alberto Fernández. Además, se refirió a la falta de gestión y de trabajo legislativo.

Paulino Rodrigues comenzó asegurando que si bien el sábado, "Máximo Kirchner le pegó -discursivamente- a Guzmán, la verdad es que el problema no es el ministro de Economía sino Alberto Fernández, eso está claro. Más allá del pedido a los empresarios y al sector financiero de que 'se dejen de hacer los distraídos', Máximo Kirchner le está diciendo al presidente que se deje de hacer el distraído".

A su vez, el analista citó al diputado Leopoldo Moreau, quien -a su entender- "termina blanqueando más las críticas de Máximo Kirchner, cuando dice que a esta altura le parece insólito que el presidente anuncie que está dispuesto a dialogar con todos los sectores, incluido los concentrados de la economía como la UIA; pero que diga que no está dispuesto a dialogar con Cristina Fernández de Kirchner".

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. Foto: Télam

"Incluso Moreau va más allá y dice que no sólo el acuerdo con el Fondo estuvo mal gestionado, sino que además se transformó en un papel mojado y hoy las pautas de ese programa nos llevan a un escenario de inflación consentido muy creciente. Con lo cual no sólo está diciendo que la inflación no va a bajar, sino que casi en línea con Cavallo, dice que a lo mejor que puede aspirar el Gobierno es al 80% de inflación. O sea, esto lo dice el propio kirchnerismo, y ya le endilga a Alberto Fernández no sólo mala praxis en el acuerdo sino que ahora hay que recalibrar sobre una inercia inflacionaria muy alta".

En el medio, el politólogo marcó que el presidente tiene que hacer el nuevo presupuesto por decreto, esta semana se va a conocer cuándo viene la misión técnica del Fondo y "también debería conocerse el proyecto, finito, tan anunciado y nunca presentado de la famosa renta inesperada para saber a quiénes afecta y a quiénes no. Más los aumentos de tarifa, que será la audiencia pública la semana que viene tanto en luz como en gas, vamos a ver el tema segmentación que creo que es el central. Habrá que ver cuánto les va a aumentar al 10% de los que le quieren quitar los subsidios. La mayoría de esos deberán pagar 3 o 4 veces más por el gas".

Máximo encabezó el cierre de un plenario sindical que se realizó en el distrito bonaerense de Baradero en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores. Foto: Télam

Paulino Rodrigues mencionó que aquellos aumentos serán a partir de junio, pero antes, este mes, hay una escalada alcista muy fuerte sin el aumento de nafta, "que creo que está al caer". Pero confirmado que suben alquileres, internet, la telefonía, Netflix, prepagas (le permitieron un aumento del 8% este mes), GNC, empleadas de casas particulares, cuotas de colegios privados. "En todo lo que es servicios y clase media hay una avanzada enorme".

Finalmente, el politólogo reflexionó: "El kirchnerismo está jugando a fondo para que Alberto Fernández eche a Guzmán, pero el presidente entiende que Guzmán es él y que el día que lo saque termina sin poder político, ya de manera determinante. A mi me perturba de sobremanera la situación, porque además hay una parálisis no sólo en términos de la gestión, sino en términos políticos, No han sacado ni una sola ley".