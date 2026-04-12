Gesto diplomático: el Gobierno felicitó a Péter Magyar y prioriza la alianza con Hungría

El canciller Pablo Quirno envió un mensaje de saludo al flamante Primer Ministro electo en nombre de Javier Milei.

El escenario político internacional registró un giro histórico este domingo con el triunfo de Péter Magyar en las elecciones legislativas de Hungría, poniendo fin a casi dos décadas de hegemonía de Viktor Orbán. Ante este nuevo panorama, el Gobierno de la República Argentina reaccionó rápidamente para asegurar la continuidad de los lazos diplomáticos y comerciales.

A través de sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, expresó las felicitaciones oficiales al líder del partido Tisza. El mensaje llevó la rúbrica del presidente Javier Milei, quien mantiene una agenda activa de inserción internacional y alianzas estratégicas en Europa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2043464601371611552&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría.



Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el Presidente @jmilei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 12, 2026 “Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, sostuvo Quirno en su cuenta oficial.

Reconocimiento a la gestión de Viktor Orbán A pesar del saludo al nuevo mandatario, la diplomacia argentina no olvidó los vínculos estrechos forjados con la administración saliente. Quirno destacó el "entendimiento alcanzado" con el gobierno de Orbán, quien durante años fue un referente para diversos sectores de la derecha global y un aliado ideológico del actual Ejecutivo argentino en foros internacionales.

Milei junto a su par húngaro Viktor Orbán en febrero EFE El canciller agradeció la "hospitalidad y colaboración" de Orbán y le dedicó unas palabras de cara a su nueva etapa política: “Le deseamos todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición”, remarcó el ministro.