Interna en el FdT: un Gabinete partido y fuera de foco

Juan Manzur salió a festejar el éxito del operativo del censo como principal logro del Gobierno nacional tras la reunión de Gabinete nacional. Fue el segundo encuentro de ministros donde no estuvo presente Alberto Fernández. Santiago Cafiero repasó la gira por Europa del presidente, un tour por España, Francia y Alemania donde no se cosecharon nuevas inversiones para el país sino más bien un diagnóstico internacional sobre la guerra en Ucrania. El jefe de Gabinete reunió a sus funcionarios casi como un espasmo de la gestión paralizada del Frente de Todos en medio de la interna entre la Casa Rosada y el kirchnerismo, sin menciones a la inflación récord que ya superó el 58% interanual o la suba de la canasta básica que marca el umbral de la pobreza.

En la previa a la reunión de Gabinete convocada por Manzur, el Frente de Todos exhibió su fractura. Mientras Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta hacen gestos desde el "albertismo" para sellar una tregua con La Cámpora y el kirchnerismo, Aníbal Fernández salió esta mañana a cruzar de nuevo a Cristina Fernández de Kirchner. El ministro de Seguridad de la Nación advirtió que "Cristina se corrió de la gestión. No tiene sentido que los que llegamos con un objetivo nos corramos para no seguir avanzando con ese tema. El método no puede ser la interna que fue lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. Tenemos que hablar para definir métodos y acciones constructivas y no hablamos de la oposición".

Tras el encuentro realizado en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, Manzur pareció desconectado de la coyuntura al definir al operativo del Censo 2022 como “tarea fenomenal”. Martín Guzmán lo había calificado anoche de "éxito" casi en paralelo a la prórroga del censo digital por la elevada cantidad de hogares que habían quedado sin registrar a partir de fallas en el operativo y en la capacitación de los censistas, tal cual adelantó este martes MDZ. Debido a los casos reportados de personas que no recibieron ayer la visita de las y los censistas, el Indec anunció anoche que se vuelve a abrir la página www.censo.gob.ar para poder completar el formulario del censo en forma digital.

Mientras desde el kirchnerismo le piden reacción a Guzmán en la lucha contra la inflación, en el Frente de Todos se acumula la presión sobre el ministro de Economía. Sergio Massa le pidió que apure la suba del mínimo no imponible para que los aumentos salariales acordados en paritarias no se licúen con la inflación. Máximo Kirchner también le reclamó a Guzmán la suba del salario mínimo vital y móvil. Y ahora desde el bloque de diputados piden que se instale un salario básico universal, pedido al que el funcionario habría accedido el martes durante una visita a una empresa de la economía popular. Allí el titular de Economía se mostró con Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita y principal adversario de La Cámpora en la lucha por el control de la calle.

El presidente directamente se corrió de esos debates que agitan la interna de su coalición de gobierno. Se fue a San Juan a un acto con Sergio Uñac. No participó de la reunión de gabinete por segunda semana seguida dejando al frente de ese encuentro a Manzur, un funcionario que llegó para cambiar la gestión y terminó disminuido a un rol de coordinador de la liga de gobernadores sin peso específico propio. El tucumano perdió el control territorial de su provincia a manos de Osvaldo Jaldo y desde que desembarcó en la Rosada fue perdiendo poder. Tanto que el ala "albertista" del gabinete le desconfía y sigue reportando a Santiago Cafiero. El único funcionario de su confianza que pudo traer al gabinete nacional fue Jorge Neme pero, sin embargo, hace dos semanas le desarmaron toda la estructura comunicacional con la salida de Valeria Zapesochny.

Sin definiciones sobre la "guerra" contra la inflación, la reunión de gabinete transcurrió entre informes sobre el operativo del censo, el balance de la gira europea y el optimismo del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, quien aseguró por su parte que 2022 será un muy buen año para las exportaciones de trigo. En una conferencia de prensa posterior al encuentro, Manzur felicitó al titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, que también participó de la reunión, por la “tarea fenomenal” que se realizó este miércoles. Y remarcó el “enorme trabajo en logística, que involucró a 652 mil personas en la calle censando, con una coordinación fuerte entre la Nación y cada una de las provincias”.

En la reunión de gabinete participaron, además de los ministros mencionados, el titular de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; de Defensa, Jorge Taiana; de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; del Interior, Eduardo de Pedro; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Desarrollo Social,Juan Zabaleta; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Cultura, Tristán Bauer; de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y la ministra de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. También estuvieron presentes la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos.