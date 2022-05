Anestesiólogos ponen en jaque a las clínicas privadas con un nuevo paro

Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa) manifestaron su descontento luego de que anestesiólogos anunciaran un paro en la prestación de servicios en el sector privado, en consecuencia del conflicto que mantiene el rubro sanitario con el Gobierno de Mendoza. Entre las principales quejas expresadas advierten que "no fue notificado previamente a las instituciones" y que "genera perjuicios a pacientes en proceso de ser intervenidos".

Para la asociación que nuclea al ala privada del sector sanitario, "la medida dispuesta, en principio para hoy, es injustificada, inconsulta e intempestiva. Genera graves perjuicios a pacientes ya en proceso de ser intervenidos, incluso algunos que se trasladan desde zonas muy alejadas".

"Los anestesiólogos que brindan servicios en los hospitales, clínicas y sanatorios del subsector privado han suspendido sus actividades, según manifiestan, para visibilizar el conflicto que tienen en la Salud pública. Esto obligará a los efectores privados a suspender cirugías al no contar con este personal indispensable para su concreción. Esto no fue notificado previamente a las instituciones, por lo que muchas personas han realizado su preparación previa y viajes desde lugares remotos con la esperanza de concretar una intervención que, en estas circunstancias, no se va a poder realizar", esgrimen a través de un comunicado oficial.

En tanto, el doctor Rodolfo Torres, coordinador médico de Aclisa, agregó de forma tajante: "Están tomando de rehén a la población, ante esta decisión particular a quienes se atienden en el sector privado de la salud, para visibilizar un problema netamente económico".

"Por ello, dada la inmediatez con que esto ha sido informado, con pesar y conocimiento del impacto que esto implica para los pacientes y sus familias, se solicita a la comunidad informarse sobre la situación en los respectivos establecimientos de salud, ante la posibilidad de que las cirugías programadas podrían verse afectadas y/o postergadas", indica el escrito.

El conflicto con el Estado provincial

La Legislatura de Mendoza sancionó este martes la declaración de la emergencia en la especialidad de anestesiología por 4 meses. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo obtuvo un amplio respaldo de la oposición, con quienes se consensuaron modificaciones a la propuesta original.

En concreto, la ley declara la emergencia en la especialidad de anestesiología, en todos los servicios y/o unidades y/o divisiones y/o secciones de los establecimientos sanitarios del subsector público de la Provincia de Mendoza, por el plazo de 120 días. Se aclara que este plazo será prorrogable por otro periodo igual por única vez, por Decreto del Poder Ejecutivo, el que entrará en plena vigencia luego de su ratificación legislativa.

A partir de esta norma, las renuncias de los profesionales que presten servicios y/o cumplan funciones en los servicios de anestesiología de los establecimientos de salud del subsector público, se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma. El proyecto fue convertido en ley con apoyo de la oposición.

Sin embargo, el paro fue confirmado de igual forma para que lograr visibilizar el conflicto salarial que mantienen con el Estado.

“Es un sinsentido porque los aranceles que paga el sector privado son los que determinan los profesionales de esta entidad, en tanto no se definen en paritaria. Desde Aclisa se reconoce el perjuicio que esto implica para los pacientes, en particular para aquellos para quienes la cirugía implica una preparación previa más compleja, organización de largo plazo y/o traslados desde zonas alejadas, como otros departamentos o provincias", puntualizó Aclisa.

