El regreso de Emir Félix: qué puede cambiar en el tablero político

"En una semana, tengo que estar en San Rafael", sentenció. "Turco, ¿vos estás loco?", le respondió un hombre de su estrechísima confianza el último día de abril. El intendente de San Rafael Emir Félix, luego de 70 días de terapia intensiva por una enfermedad que afectó sus pulmones, volvió a su departamento hace diez días y aunque aún no está en funciones, de manera virtual ya toma decisiones. Su regreso altera los planes de parte de la dirigencia del peronismo, incluso del resto de los partidos.

"Queridos sanrafaelinos, desde el último viernes me encuentro en San Rafael", anunció junto a un video el lunes pasado y su vitalidad sorprendió a todo el arco político. Luego de ese anuncio y a pesar de que Paulo Campi, quien preside el Concejo Deliberante sanrafaelino se encuentra aún como intendente interino, Félix ya empieza a moverse en la gestión y en el peronismo.

Ese mismo lunes del anuncio del regreso, en forma remota participó de un encuentro con cámaras empresarias y otro ex intendente, Vicente Russo. Un tema lo desvela, como a muchos otros dirigentes: qué hacer con los fondos previstos originalmente para Portezuelo del Viento y que significan U$S 1.023 millones. Desde el Sur quieren que se destinen para obras de esa región de Mendoza, en especial porque la cámara de Comercio de San Rafael empezó el reclamo por el perjuicio ocasionado por la promoción industrial en otras provincias, que finalmente terminó en el acuerdo entre el ex gobernador Julio Cobos (2003-2007) y el ex Presidente Néstor Kirchner que propició el proyecto por Portezuelo del Viento.

Félix también ya se mueve en el plano partidario: sus alfiles hablan del "modelo de San Rafael" y con esa marca, piensan posicionarse dentro y fuera del PJ para las elecciones del año que viene. El hermano de Emir, el actualmente diputado provincial Omar Félix, se autopostuló para candidato a gobernador, pese a que un socio político, el intendente de Lavalle Roberto Righi, ya había anunciado lo mismo. Eso dejó a Righi en una posición incómoda ya que contaba con el aval de los sureños.

En ese armado, desde otros espacios ven la posibilidad de que Emir quiera ser candidato a diputado nacional y que Omar, termine finalmente siendo el aspirante para la comuna ya que el primero no puede volver a presentarse porque la ley le impide otra reelección sucesiva. Sin embargo hay varias personas anotadas para el cargo de intendente: el mismo Campi, que ya se está probando el traje y con éxito; el actual senador provincial y ex presidente del Concejo Pedro Serra y la diputada nacional Liliana Paponet.

Esta dirigente en el Sur está creciendo en peso. Tanto ayer como hoy está siendo de embajadora de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; primero ayer en General Alvear donde participó de una reunión abierta a la militancia en la sede del partido y hoy en el encuentro de reflexión "La mujer en la gestión y en la política "que organiza el grupo de mujeres del sector en un camping sanrafaelino.

Emir estará con Tolosa Paz por estas horas, en uno de sus primeros contactos con la dirigencia nacional. En realidad el primero ya lo tuvo: su amigo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ha mantenido un vínculo permanente en estos meses por su salud (es médico) y porque también le interesa un proyecto político común junto a sus amigos Félix, como lo manifestó en Mendoza en Vendimia.

En la interna peronista local, el kirchnerismo puro (La Cámpora y Unidad Ciudadana) mira cómo se reacomodan las fichas el peronismo tradicional, que integran los Félix. La presencia de Emir es determinante porque en caudal de votos es el intendente que más aporta al peronismo. Por eso es quien tiene más chance de ser o condicionar a los principales aspirantes para las elecciones del año próximo.

De hecho, el gran objetivo del radicalismo dentro de Cambia Mendoza para 2023 es ganar San Rafael. En el peronismo sanrafaelino lo ven como imposible porque aseguran que la gestión es muy fuerte. Sin embargo, no descartan la posibilidad de adelantar las elecciones departamentales y que sea la comuna sanrafaelina la primera en llamar a comicios.

Además, la oposición mira con alerta el regreso de Félix por otro motivo: antes de su internación estuvo tejiendo puentes con dirigentes que no se sienten contenidos dentro de Cambia Mendoza. La duda está es si volverá a hacer esos intentos o sólo reafirmará su proyecto político con quienes ya comparte el espacio.