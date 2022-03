Berni en Mendoza: planea el post kirchnerismo con dos peronistas históricos

Sergio Berni ya no es kirchnerista y hay un sector del peronismo mendocino que nunca lo fue. Por eso el proyecto político del ministro de Seguridad de Buenos Aires despierta entusiasmo en dirigentes locales del PJ que apuestan a reconstruir al partido desde una mirada no K. Cuando se hicieron las 10 de la mañana de ayer, luego de ir a la Fiesta de la Vendimia, el funcionario bonaerense se encontró con su amigo, el exintendente de San Rafael y futuro diputado provincial, Omar Félix; con el exlegislador provincial Daniel Cassia y algunos peronistas del equipo del intendente sanrafaelino Emir Félix, quien está internado. El armado para los comicios que se vienen fue el tema principal de la reunión.

El encuentro fue en el hotel Huentala y Berni llegó directamente invitado por su amigo Omar. Comparten una preocupación común: la salud de Emir. Berni es médico y amigo de los hermanos, por eso se interiorizó por la salud del jefe comunal. De hecho, hace unos días, la pequeña reunión en el hotel sería un encuentro ampliado pero como el intendente fue internado prefirieron un sólo desayuno. Berni y el espacio que conducen los hermanos Félix tienen un diagnostico parecido de la situación del partido: La Cámpora y el kirchnerismo en general ya no suman votos en Mendoza y es momento de imponer un nuevo esquema desde el PJ tradicional o más conservador. Esa línea de pensamiento también es compartida por otros intendentes locales.

En el hotel, el ministro de Seguridad contó cuál es su plan para el año que viene, siempre por fuera del kirchnerismo, pese a que todavía continúa siendo ministro de un gobernador K, Axel Kicillof, con quien tiene muy buen vínculo. Además, quiso saber detalles del panorama del peronismo local. Quienes lo acompañaron le expresaron que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti es la presidenta del partido y tiene una amplia llegada a la Nación, en especial por su excelente vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le comentaron además, que el grupo que comandan los Félix quieren dar pelea interna y no descartan para el año próximo ir a una PASO si la situación interna continúa primando la hegemonía K.

Un capítulo especial tuvo el intercambio entre Berni y Cassia, ambos identificados con una mirada de mano dura respecto del manejo de la seguridad pública. El exlegislador mendocino, quien fue durante muchos años parte de la Bicameral de Seguridad, es autor de varios proyectos en esa línea y militante de la “tolerancia cero” para la delincuencia, además de “patear la calle” cuando se trata de conocer la situación de la fuerza policial. “Creo que lo que buscamos es refrescar al peronismo. En mi caso particular, desde el 2015 que estoy en la actividad privada, pero no descarto sumarme en esta nueva etapa con dirigentes no kirchneristas. Creo que debemos ir a un poskirchnerismo”, dijo Cassia a MDZ. El exlujanino fue invitado por Félix, con quien mantiene una estrecha relación.

La situación de San Rafael también fue parte del diálogo. La salud del intendente complica el panorama. Como contó MDZ, es muy posible que Omar se candidatee el año que viene para reemplazarlo mientras el radicalismo se ilusiona con poder ganar el departamento luego de 20 años de administración de los hermanos Félix. Es por eso que ese territorio será una dispuesta de peso para los comicios venideros. Berni quiere ser parte del armado territorial y proyecta con sus amigos las elecciones nacionales.