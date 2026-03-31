Emir Félix cruzó al Gobierno por ir a la Corte y defendió la reforma en San Rafael

El diputado nacional Emir Félix cuestionó la decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar con un conflicto de poderes ante la Suprema Corte para frenar la reforma de la Carta Orgánica en San Rafael y atribuyó la medida a una estrategia política.

“La verdad que no me sorprende. El gobierno cuando sale al territorio tiene que dar muchas respuestas a reclamos muy grandes que hay (…) entonces la búsqueda de un conflicto político para evadir ese tema a nosotros no nos sorprende”, sostuvo en MDZ Radio .

Félix consideró “muy rebuscado los argumentos del gobernador y de la vicegobernadora” y cuestionó el planteo judicial: “Es sorprendente, alegando un conflicto de poderes, una carta orgánica que todavía no está hecha. No puede haber un conflicto de poderes si no hay escrito lo que corresponde”.

31-03-2026 - DT - EMIR FÉLIX - DIP NAC - EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

También apuntó contra la conducta del oficialismo tras la elección : “Te presentás en la elección, te va bien, entonces te vas a la Corte a decirle 'por favor suspendan todo'. Es realmente sorprendente”.

En ese sentido, defendió el proceso en San Rafael: “Ya hubo una elección, ya se recibió un constituyente, donde se manifestaron los sanrafaelinos”, y agregó que “ir en contra de un proceso democrático es complicado”.

Autonomía municipal y cuestionamientos al Gobierno

El legislador destacó el avance del debate sobre autonomía: “Hemos pasado de un gobernador que decía que lo de la autonomía era una falsedad (…) y ahora tenemos un gobernador que va a la Legislatura a pedir una enmienda (…) para nosotros esto es un gran logro”.

Sin embargo, advirtió sobre el alcance de esa reforma: “Cuando hablamos de que los municipios son autónomos (…) es para que hagan su carta orgánica, no que les digan cómo hacerla desde la provincia y les pongan límites”.

Además, rechazó el planteo del oficialismo sobre una supuesta creación de nuevos impuestos a partir de la carta orgánica: “Eso es mentira. Lo hemos dicho diez veces. Esa es la excusa”, y aseguró que “cuando se arme la carta orgánica no tenemos permitido crear impuestos”.

Finalmente, insistió en que el conflicto responde a una decisión política: “Para evitar los reclamos, genera este conflicto”, y reclamó: “¿Por qué no se dedica a gobernar el gobernador? ¿Por qué no se dedica a resolver los problemas de seguridad que hay en Mendoza?”.