El emotivo discurso de Javier Milei sobre la fórmula de la felicidad

Lejos de su habitual perfil combativo, Javier Milei protagonizó un momento muy emotivo en televisión al contar cuál es su fórmula de la felicidad. "Acomodás toda tu vida para hacer las cosas que te gustan", dijo.

"Viví siempre consistente a mis convicciones. Mañana podría ser el último día de mi vida. Vivo acorde a eso. En la vida real, si vos estuvieras haciendo la de pescar y sacar todo del lago, te morís de hambre", expresó Javier Milei durante una entrevista en el programa Animales Sueltos, del canal América.

Siguiendo esa línea, el economista libertario explicó lo que hace para ser feliz: "Acomodás toda tu vida para hacer las cosas que te gustan. En mi caso, es estar con mis hijitos de cuatro patas, con Kari (su hermana) y Aaron, y hacer un poco de economía. Y con eso yo soy feliz".

"¿Te das cuenta cuál es el problema de la casta conmigo? Se desviven por la guita. Yo encontré la felicidad y no necesito ni el poder ni la guita", manifestó respecto a su relación con el sistema político y las feroces críticas que recibe del oficialismo y la oposición.

A modo de cierre, Milei resaltó: "¿Sabés cuál es el punto? Cuando voy a una elección y te pido el voto, no es para que me des el poder, sino para que te lo pueda devolver. En cambio, la casta necesita el poder para lograr las cosas y que sin poder no podrían tener".