Por qué el Frente de Todos podría hacer debutar la Boleta Única

Los dirigentes del radicalismo de Mendoza "hacen campaña" a nivel nacional con una medida aún no fue estrenada en la provincia. Se trata de la Boleta Única, el nuevo mecanismo de votación que se aprobó, pero aún no debuta a nivel local. Mariana Juri y Alfredo Cornejo presentaron esta semana el proyecto nacional y tomaron como ejemplo a la provincia, aún a pesar de que no se votó nunca así y que hay otras provincias que fueron precursoras, como Santa Fe y Córdoba. Ahora, en Mendoza especulan con el debut del sistema y puede haber una paradoja: aunque sea un proyecto de Cambia Mendoza, los dirigentes del Frente de Todos son los que podrían anticiparse en su implementación.

La Boleta Única reemplazará a la boleta sábana con la que se vota en Mendoza desde el retorno de la democracia. La principal diferencia es que todos los candidatos estarán en un "mismo papel" y se elige desde ahí, por lo que no dependerá de los partidos políticos la reposición y el control de los cuartos oscuros. Se supone que así todos los candidatos tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. Con la ley sancionada en la provincia, falta la reglamentación. La duda es qué pasará si hay elecciones simultáneas con la Nación, pues en esos casos se aplica la ley nacional y ya está claro que no habrá boleta única para todos. Así, solo se aplicaría si se desdoblan las elecciones.

El modelo de boleta única.

El debut

Por eso las comunas donde gobierna el Frente de Todos podrían acelerar la implementación. Es que, se especula, en esos departamentos los intendentes podrían desdoblar las elecciones como estrategia para separarse de la elección provincial y nacional. En ese caso, las elecciones primarias serían en abril y harían debutar la Boleta Única.

Los departamentos donde se estima podría ocurrir son San Rafael, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz. Pero también podría adelantarse San Carlos, pues es una comuna donde siempre se vota por separado. En esos casos la "boleta única" sería sencilla, porque tendría solo dos categorías. No sería la primera vez que se usa un novedoso sistema electoral en un departamento. Santa Rosa fue, por ejemplo, el único departamento donde se aplicó la "vieja y modificada" ley electoral que había impuesto el voto electrónico en Mendoza. Esa norma no se cumplió y fue modificada. Incluso luego hubo otra que permitía la Boleta Única y que nunca fue usada por parte de los mismos dirigentes que ahora promueven el mecanismo.

La ley electoral provincial dispone que si los intendentes desdoblan las elecciones se debe votar en abril y septiembre. El gobernador Rodolfo Suarez también tiene en carpeta analizar si se despega de los comicios nacionales. En ese caso se debería votar en junio y septiembre, adelantando todos los procesos internos. En el Ejecutivo no ven con malos ojos esa idea, aunque dependerá también de la estrategia nacional de Juntos por el Cambio y hasta del destino que quieran construir algunos de los precandidatos, como Alfredo Cornejo.