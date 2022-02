El plan B del PJ: desdoblar las elecciones municipales en 2023

Falta más de 10 meses para el 2023 y más para las elecciones. Sin embargo, así como aparecen nominaciones para las candidaturas para las elecciones del año próximo, los partidos ensayan por anticipado sus estrategias. Un sector del peronismo mendocino especula con desdoblar las elecciones en sus municipios en caso de no armar un esquema provincial competitivo y poder asegurarse de esta forma, retener las comunas que administran.

La ley da facultades a las intendencias para llamar a elecciones en forma no simultánea, es decir desdoblada de la elección provincial. Esa herramienta está siendo vista con buenos ojos por dirigencia del Frente de Todos local si es que no logran dar forma a un proyecto que tenga chances de ganar o al menos, de hacer una buena elección que les asegure el triunfo en los departamentos que gobiernan. Los comicios legislativos dejaron golpeado al peronismo, que sólo pudo imponerse en 4 de los 18 departamentos que tiene Mendoza. Además, perdió en dos comunas históricas como San Rafael y Maipú. Con dos sectores diferenciados, uno más cercano a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien preside el PJ, y otro liderado por un grupo de intendentes y legisladores del “peronismo tradicional”, se diluye un acuerdo en el corto plazo. Hay intentos de tener un horizonte partidario común pero por ahora no son suficientes y parte de la dirigencia no descarta un escenario con una primaria provincial que dirima las diferencias internas en una elección general y que en los departamentos quienes gobiernen, manden.

Con ese panorama, parte de la dirigencia peronista empieza a gestar la idea de que en bloque, todas las intendencias que tiene el PJ anticipen las elecciones. Sería incluso, un modo de dar una muestra de unidad hacia afuera. Hay tres intendentes que pueden ir a la reelección y tres que no porque ya han cumplido los dos mandatos que permite la legislación vigente. Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Matías Stevanato (Maipú) pueden presentarse para otro mandato. En cambio, Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) y Roberto Righi (Lavalle) ya no pueden ser reelectos. Voces consultadas en el Sur aseguran que la elección sanrafaelina será anticipada y que Félix propondrá a su hermano Omar para que vuelva a ser candidato a intendente. Aveiro ya se anotó como aspirante a gobernador, sin embargo, hay un sector que cree que puede disputar por la candidatura a diputado nacional en primer término. Lo mismo rige para Righi, a diferencia de que el intendente lavallino no ha hecho públicas sus intenciones.

Juntos o separados

En ese esquema, el peronismo imagina despegarse de los temas provinciales, a contramano de la estrategia que usó el Frente Cambia Mendoza para ganar la elección del año pasado. El slogan “Aquí está Mendoza” que acompañó al radicalismo y sus aliados en los comicios legislativos es una muestra de esto. La dirigencia local peronista que postula la municipalización de la elección como Plan B para 2023, empieza a empujar la idea de que cada intendencia sea protagonista también de algunos debates provinciales.

El Frente Cambia Mendoza dan muestras de lo que se puede venir. Por eso, con la asunción de las nuevas autoridades radicales departamentales, ha manifestado públicamente que va a pelear por otras intendencias como lo hizo hace dos semanas el subsecretario de Relaciones institucionales del ministerio de Seguridad, Néstor Majul. El dirigente asumió como presidente del radicalismo en Maipú y en ese acto dijo que quería ser el próximo jefe comunal. En San Rafael, el radicalismo parece trabajar en un esquema de unidad, desplegará una mesa de temas departamentales y ya tiene varios nombres para suceder a Félix el año que viene.